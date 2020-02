18:00 Uhr

Lehrer planen Aktionstag im Ries: Verantwortung höher als je zuvor

Plus Gudrun Meier ist Vorstandsmitglied des Bayerischen Lehrerverbandes. Der plant am Freitag einen Aktionstag in Löpsingen. Was die Grundschullehrer ärgert.

Von Ronald Hummel

Gudrun Meier aus Löpsingen ist im Bezirk Schwaben Vorstandsmitglied des Bayerischen Lehrerverbandes (BLLV). Sie fordert für Bayern eine Gleichbehandlung der Grund- und Mittelschulen gegenüber Realschulen und Gymnasien, wie es zum Beispiel bei der Lehrerbesoldung in einigen anderen Bundesländern praktiziert wird.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Frau Meier, welche Grundlage liegt ihrer Forderung der Gleichbehandlung zugrunde? Gudrun Meier: Hauptkriterium sollte heute die Verantwortung sein, nicht mehr allein das Bildungsniveau, das an den Schulen vermittelt wird. Schule ist kein öffentlicher Raum, sondern Schutzraum für Schüler. Lehrer haben für die jungen Menschen eine hohe Verantwortung, die über alle Schularten hinweg in gleicher Weise Anerkennung und Wertschätzung erfahren sollte. Gudrun Meier Unterscheidet sich die Verantwortlichkeit in den Schularten? Meier: In den Grund- und Mittelschulen ist sie höher als je zuvor. Wir haben Verantwortung für nicht deutsch sprechende Kinder, die es zu integrieren gilt, für Inklusionskinder mit Teilleistungs-Beeinträchtigungen oder Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, die sozialisiert werden müssen. Ist die Anerkennung im gleichem Maße gestiegen wie die Verantwortung? Meier: Diese Verantwortlichkeit wird oft von außen übersehen. Die breite Bevölkerung sieht bei Lehrkräften oft nur die sichere Jobgarantie durch den Beamtenstatus und die Freizeitqualität. Doch außerhalb des Unterrichtes ist sehr viel zu tun; ich kenne viele Lehrer, wo 40 Wochenstunden nicht mehr reichen und es auf 50 bis 60 Stunden hinausläuft. Das ist auch in anderen Bereichen wie der freien Wirtschaft so und zum Fortbestand erforderlich. Deshalb schaut kein Lehrer seine Stunden an, sondern ist von Engagement und Idealismus geleitet. Halten Sie die Besoldung dafür generell adäquat? Meier:Der bayerische Staat entlohnt seine Lehrkräfte mit einem ordentlichen Gehalt, das höher ist als das der öffentlichen Verwaltungsbeamten. Der Bund investiert in das Digitalpaket an den Schulen, die Länder sorgten in ihrer Kulturhoheit für zusätzliche Einstellung der Lehrkräfte. Doch an Grund- und Mittelschulen herrscht Lehrermangel, während an Realschulen und Gymnasien ein Überangebot vorliegt. Das führen Sie auf die höhere Besoldung der Lehrer an Realschulen und Gymnasien zurück? Meier: Ja, diese haben aufgrund ihrer Vorbereitung für den höheren Bildungsabschluss in der Öffentlichkeit eine größere Anerkennung und werden vom bayerischen Staat mit höheren Gehaltsklassen entlohnt. Meiner Meinung nach ist die Verantwortung der Lehrkräfte für Grund- und Mittelschüler mit Förderbedarf genauso viel wert wie die für Schüler mit höherem Abschluss. In einigen Bundesländern wird diese geforderte Gleichstellung bereits praktiziert. Was wird das Ihrer Meinung nach für Folgen haben? Meier: Solange es Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt, besteht die Gefahr, dass junge Grundschullehrer in Länder mit höherer Besoldung abwandern. Dabei haben wir voraussichtlich 2025 ohnehin den totalen Lehrernotstand in Deutschlands Grundschulen. Wie könnte man diesem Notstand, abgesehen von gleicher Besoldung, noch entgegenwirken? Meier: Man sollte eine für alle Schularten flexiblere, bedarfsgerechte Lehrerausbildung anstreben und alle ausgebildeten Lehrer übernehmen. Wird sich der BLLV regional öffentlich zur Gleichbehandlung aller Lehrkräfte äußern? Meier: Zum Aktionstag des BLLV am Freitag, 7. Februar, diskutieren ab 17 Uhr Grund- und Mittelschullehrer aus dem Schulamtsbezirk Donau-Ries im Löpsinger Gasthaus „Schwarzer Adler“ mit CSU-Landtagabgeordneten Wolfgang Fackler, dem Vorsitzenden des Ausschusses für öffentliches Recht, über ihre spezifischen Belastungsanforderungen.



Themen folgen