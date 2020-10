vor 2 Min.

Leseherbst des Autorenclubs-Donau-Ries: Der Graugansschwarm

Ein Schwarm Graugänse fliegt am wolkenverhangenen Himmel in der Luft.

Plus Der Autorenclub Donau-Ries schreibt im Leseherbst Geschichten für die Leser der Rieser Nachrichten. Irene Hülsermann erzählt von einer komplizierten Liebesbeziehung.

Von Irene Hülsermann

Das Nordschwäbische Literaturfestival ist ausgefallen und auch sonst ist die Pandemie eine schwierige Zeit für Autoren. Daher hat nun der Leseherbst der Rieser Nachrichten begonnen. Der Autorenclub Donau-Ries schreibt Geschichten für die Leserinnen und Leser.

„Das ist Irrsinn!“, brüllte er sie an. „Lass es uns doch versuchen.“ Ihre Stimme klang schrill, dabei wollte sie ihn doch von ihrem Plan überzeugen. „Du findest nie gut, was ich vorschlage.“ – „Das stimmt nicht. Wir machen nur das, was du willst! Ich muss immer zurückstecken“, erwiderte Sven.

Marina seufzte, drehte sich um und wischte sich heimlich eine Träne weg. Warum nur stritten sie in letzter Zeit so oft? Sie schaute Sven mit einem verzweifelten Blick an. Doch er sah ihren Kummer nicht. Sven war wütend auf sie und langsam wurde ihm alles zu viel: die ewigen Streitereien, die Tränen, die Reibereien. Er betrachtete Marina unauffällig. Was hatte er denn so wunderbar an ihr gefunden, damals? Ihre Fröhlichkeit, ihre Spontanität und ihre Begeisterungsfähigkeit. Und heute? Heute nervten ihn genau diese Attribute.

Sie war es leid, ihn ständig überzeugen zu müssen

Marina blickte ihn an. Ihr Kummer war verflogen und dem Trotz gewichen. Er sah ihre Veränderung. Sie sah bezaubernd aus, wenn sie die Unterlippe nach vorne schob. Äußerlich war er von Anfang an von ihr begeistert gewesen. Marina war klein und zierlich. Ihre langen, gewellten Haare schimmerten in der Sonne rostrot. Und in dem sommersprossigen Gesicht leuchteten zwei hellblaue Augen. In diesem Augenblick hätte er sie am liebsten in seine Arme genommen und geküsst. Sven schüttelte sich. Nein, heute musste er sich durchsetzen. Sonst gäbe es keine gemeinsame Zukunft für ihn und seine große Liebe.

Marina schaute zurück, als sie zur Tür hinausging. Sven sah nicht nur äußerlich konträr aus: groß, kräftig, mit blonden Haaren. Am Anfang ihrer Beziehung hatte sie seine besonnene Art angenehm gefunden. Mittlerweile war sie es leid, ihn ständig von ihren neuen Ideen überzeugen zu müssen.

Marina fiel auf, dass sich ihr Freund verändert hatte

Was war denn schon dabei, mit dem kleinen Erbe ihrer Großtante den alten Bauernhof in Harburg zu kaufen! Ihr war klar, dass man viel Zeit in die Renovierung stecken musste. Dafür hätten sie dann genügend Platz, um all ihre Träume zu verwirklichen: einen kleinen Reiterhof mit Hunden, Katzen und vielen eigenen Kindern. Am nächsten Morgen beschloss Marina, ihren Plan allein umzusetzen. Sie fuhr zur Bank, um mit dem Angestellten über die finanziellen Details zu reden.

Selbstsicher und gut gelaunt, mit einer Flasche Sekt gewappnet, kam Marina nach Hause. Sie fiel ihrem Freund um den Hals und erzählte voller Elan, was sie getan hatte, ohne zu merken, wie Sven immer stiller wurde. Erst dann fiel ihr seine Veränderung auf, sie fragte nach.

„Du entscheidest allein über unser zukünftiges Leben! Und da soll ich wie immer ‚Ja’ sagen. Aber, meine Liebe, so läuft das nicht. Ohne mich! Das war’s! Ich gehe!“ Mit diesen Worten verschwand Sven aus dem Haus, ohne sich noch einmal umzudrehen. Marina sah ihm erstaunt nach und bemerkte, dass es ihm vollkommen egal war, dass es in Strömen regnete und er nicht passend gekleidet war. Drei Wochen heulte Marina, dann raffte sie ihre Schultern und machte sich an die Arbeit. Die Monate vergingen und ihr Reiterhof nahm langsam Gestalt an. An Sven dachte sie zwar regelmäßig und vergoss heimlich die eine oder andere Träne, aber mit jedem Tag der harten Arbeit wurde sein Bild blasser. Manchmal jedoch googelte sie nach ihm – wurde nicht fündig – als wäre er endgültig aus ihrem Leben verschwunden.

Ein Schwarm Graugänse flog vorbei

Eines Tages las sie einen Artikel in der Zeitung, der von einem Unfall mit einem Schwerverletzten handelte. Getrieben von einer seltsamen Vorahnung tigerte Marina in ihrem Wohnzimmer auf und ab.

Dann beschloss sie, bei der Zeitung nachzufragen, um wen es sich bei dem Opfer handelte. Obwohl ihr die freundliche Journalistin keine Auskunft geben durfte, erfuhr sie durch geschicktes Nachfragen, dass er ins Nördlinger Krankenhaus eingeliefert worden war. Dort angekommen, bekam Marina keinerlei Informationen. Enttäuscht blieb sie auf einer Bank im Krankenhausflur sitzen. Sie starrte zum Fenster hinaus und betrachtete die herbstliche Landschaft. Ein Schwarm Graugänse, auf dem Weg in den warmen Süden, flog vorbei.

Die Erinnerung an ihre verlorene Liebe kam wieder hoch, denn Sven hatte ihr einmal erzählt: „Diese Vögel begeistern mich schon immer, weil sie in der Partnerschaft ausgesprochen treu sind.“ In diesem Moment wurde ein Mann auf einem Bett an ihr vorbeigeschoben. Sie schaute zufällig in sein Gesicht und erschrak. Es war Sven!

Marina trat zu ihm und auch er erkannte sie. „Ich bin bei dir“, flüsterte Marina ihm zu, während sie seine Hand ergriff. „Jetzt und für immer.“ Ein Lächeln erhellte sein Gesicht.

