vor 17 Min.

Leseherbst des Autorenclubs-Donau-Ries: Der entgangene Hasenbraten

Zwei Kartoffelkäferlarven fressen in einem Kartoffelfeld an den Blättern einer Kartoffelpflanze. Als Kind sammelte Alfred Bäurle die Tierchen ein.

Plus Der Autorenclub Donau-Ries schreibt im Leseherbst Geschichten für die Leser der Rieser Nachrichten. Alfred Bäurle erzählt in seinem Beitrag die Geschichte von der Kartoffelernte und einem Pfarrer mit großem Appetit.

Es war in den ersten Septembertagen des Jahres 1953. Die Kartoffeln mussten geerntet werden. Meine Eltern betrieben eine kleine Landwirtschaft. Auf einem Acker unweit des Möderhofwaldes hatten sie im April Kartoffeln gesteckt. Sie sind in jenem Jahr recht gut gediehen.

Im Juni wurden die Kräuter aber vom Kartoffelkäfer befallen. Die Larven sind sehr gefräßig, bis sie sich zu Käfern entwickeln. Wir Kinder mussten dann die Ackerfurchen durchstreifen und die hungrigen Tierchen einsammeln und in eine mit Salzwasser gefüllte Flasche legen. Wir hatten diese Aufgabe mit Bravour erfüllt, es gab im Herbst sehr viele große Knollen.

Zwei Kühe wurden vor den Wagen gespannt und der Kartoffelroder dahinter angebunden. Am Acker angekommen, begann die Arbeit. Die Rinder zogen den Roder über die Furchen. Das Schar des Roders drang in die Erde ein. Ein sternförmiges Rad am Heck der Maschine begann sich zu drehen, als die Kühe losliefen. Das Schar pflügte die Kartoffeln nach oben, das rotierende Rad warf die Stengel zur Seite und die Knollen lagen auf dem Boden. Mein Bruder musste die Kühe am Halfter führen und dafür sorgen, dass die schwitzenden Tiere nicht zu sehr von den Bremsen geplagt wurden. Vater hielt den Kartoffelroder mit starker Hand an zwei Griffen fest und sorgte dafür, dass das Schar tief genug in den Acker eindrang.

Als Kind beim "Erdbiraglauben"

Nun begann die Arbeit des Einsammelns, das „Erdbiraglauben“. Die Kartoffeln wurden in Körben gesammelt und dann in Säcke geschüttet. Plötzlich konnten wir ein Fahrzeug erkennen, das eine mächtige Staubwolke aufwirbelte. Schnell erkannten meine Eltern, dass uns der Ortspfarrer einen Besuch abstatten wird. Er saß stolz auf seinem Motorroller Marke NSU-Lambretta. Natürlich wurde er gebührend begrüßt. Vater bot ihm an, dass er einen Sack Kartoffeln mitnehmen könne. Aber der beleibte Gottesmann lehnte dieses Angebot dankend ab.

Stattdessen erbot er sich, bei der Ernte mitzuhelfen. Es fiel ihm leicht, auf den Ackerboden zu knien. Die Leibesfülle bereitete ihm nur beim Aufstehen Schwierigkeiten. Sein Appetit war in unserer Familie wohlbekannt. Der Pfarrer war, rein zufällig natürlich, immer beim Schlachtfest vorbeigekommen. Mein Vater hatte damals ernsthaft erwogen, ob man dieses Ereignis nicht auf einen Freitag verlegen sollte, da es dem Geistlichen ja streng verboten war, am Freitag Fleisch zu verzehren. Er hatte diesen Gedanken jedoch wieder fallenlassen.

Flocki erlegte den Hasen, der Pfarrer fuhr damit auf seinem Roller davon

Zu unserem Haushalt gehörte auch ein Hund. Wir nannten ihn Flocki, weil er ein lockiges Fell hatte. Er war klein, aber äußerst wendig, ausdauernd und schnell. Flocki räkelte sich faul in einer von der Sonne aufgewärmten Ackerfurche, als ein Feldhase aus dem Wald heraus-hoppelte. Meister Langohr entfernte sich etwa hundert Meter vom Waldrand und äugte sorglos umher. Flocki hatte den Hasen gewittert und sein Jagdtrieb kam in Wallung. Er war nur noch wenige Meter von seinem Opfer entfernt. Der alte Hase schlug Haken, änderte fortlaufend seinen Fluchtweg, kam dabei aber immer weiter vom rettenden Wald weg. Es dauerte nicht lange und der Gejagte fiel Flocki zum Opfer.

Auch unser Pfarrer hatte die Jagd mit großem Interesse verfolgt. Als das erbeutete Tier vor ihm lag, erhob sich Hochwürden überraschend wendig. Er griff nach einem leeren Kartoffelsack und steckte den Fang hinein.

Es tue ihm sehr leid, murmelte er vor sich hin, aber er müsse seine Sonntagspredigt noch vorbereiten. Den Hasen nahm er mit. Er begründete seine Handlung damit, dass das Tier nicht zu lange in der Sonne liegen dürfe. Schon saß er auf seinem Motorfahrzeug und fuhr wieder zurück ins Dorf. Wenn ich mich recht erinnere, hat mein Vater leise eine unchristliche Bemerkung ausgestoßen.

Aus der Küche des Pfarrhauses roch es später verführerisch nach Hasenbraten. Für unsere fleißige Arbeitstruppe gab es leider nur Kartoffelsuppe.

Der Autorenclub Donau-Ries: Vita von Autor Alfred Bäurle

Alfred Bäurle ist Mitglied des Autorenclubs Donau-Ries. Bild: Bäurle

Autor Alfred Bäurle

Geburtstag 5. Mai 1942

5. Mai 1942 Geburtsort Deiningen

Beruflicher Werdegang Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, danach Intensiv-Ausbildung zum Maschinenbau-Techniker. Es folgten fünf Jahre Tätigkeit als Detailkonstrukteur bei Daimler Benz in Stuttgart Untertürkheim ( LKW ). Dem Ruf des Herzens folgend, ist er 1967 in das Ries zurückgekehrt. Es folgten 37 Jahre Tätigkeit bei einer Nördlinger Großhandelsfirma. Bis zum Eintritt in den Ruhestand verantwortlich für den Bereich EDV und Organisation.

Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, danach Intensiv-Ausbildung zum Maschinenbau-Techniker. Es folgten fünf Jahre Tätigkeit als Detailkonstrukteur bei Benz in ( ). Dem Ruf des Herzens folgend, ist er 1967 in das Ries zurückgekehrt. Es folgten 37 Jahre Tätigkeit bei einer Nördlinger Großhandelsfirma. Bis zum Eintritt in den Ruhestand verantwortlich für den Bereich EDV und Organisation. Autorentätigkeit 2008 erschien Alfred Bäurles erstes Büchlein mit dem Titel: „Als ich noch der kleine Schmied-Alfred war“, 2016 ein weiteres Buch mit dem Titel „Gedichte und Geschichten“. Es folgten zwei Gedichtbände im Rieser Dialekt. Eine Novelle „ Gore der Deserteur ist vor wenigen Wochen erschienen. „Schreiben befreit“, so seine Devise. Im Jahre 2002 entdeckte er eine 2. Leidenschaft, das „Schreiben“ von Ikonen.

2008 erschien erstes Büchlein mit dem Titel: „Als ich noch der kleine Schmied-Alfred war“, 2016 ein weiteres Buch mit dem Titel „Gedichte und Geschichten“. Es folgten zwei Gedichtbände im Rieser Dialekt. Eine Novelle „ der Deserteur ist vor wenigen Wochen erschienen. „Schreiben befreit“, so seine Devise. Im Jahre 2002 entdeckte er eine 2. Leidenschaft, das „Schreiben“ von Ikonen. Familienleben Seit 1970 wohnt er mit seiner Familie in Laub. Alfred Bäurle hat zwei Töchter (Zwillinge) und vier Enkelkinder.





