Leseherbst des Autorenclubs Donau-Ries: Herbststimmung am Baggersee

Weil in diesem Jahr das Literaturfestival in Nordschwaben ausgefallen ist, präsentieren die Schreiber und Schreiberinnen des Autorenclubs Donau-Ries im RN-Leseherbst ihre eigenen Werke – passend zum Thema.

Von Petra Quaiser

Ganz langsam verabschiedet sich der Sommer – der Herbst kommt ins Land. Morgens um sechs Uhr, wenn ich zum Fenster hinausblicke, ist es nicht mehr taghell wie sonst. Da, wo noch vor einigen Wochen um diese Zeit die ersten Sonnenstrahlen die Schatten der Bäume vorausschickten, ist es jetzt noch dämmerig. Frühnebel steigt auf. Es ist feucht und es riecht nach Erde, nach welken Blättern.

Vor meiner Haustüre und auf den Fensterbrettern liegen kleine und große Kürbisse. Der Sommer ist vorüber. Gestern war Herbstanfang. Doch heute meint es die Sonne noch einmal richtig gut. Ich sollte noch einmal schwimmen gehen. Warm genug ist es. Kurz darauf rollt mein kleiner Flitzer den holperigen Weg am Baggersee entlang. Es staubt nicht mehr so wie im Sommer. Auch das Wasser schimmert ganz anders als sonst. Die Birken am Rand des kleinen Wäldchens tragen bereits braune Blätter. Das Wasser ist unruhig, nicht mehr spiegelglatt, wie ich das von den vorausgegangenen Wochen kenne. Feine Wellen kräuseln sich. Andächtig blicke ich rundherum.

RN-Leseherbst: Erinnerungen an die Menschen

Ich sehe in der Erinnerung die Menschen, die sich sonst hier tummelten, ja, ich höre sogar ihr Lachen, ihr Rufen nach den Kindern, das Bellen der Hunde. Aber heute ist kein Mensch da. Der See gehört mir allein. Langsam nehme ich auf meinem Stuhl Platz und genieße die warmen Sonnenstrahlen auf meiner Haut, greife in meinen Korb, nach meinem Buch, schlage es auf, um zu lesen. Doch irgendwie kann ich mich gar nicht darauf konzentrieren. Immer wieder muss ich nach oben schauen. Weit geht mein Blick. Nichts rührt sich.

Ich stelle fest, dass mit dem Wechsel der Jahreszeiten auch die Geräusche der Natur sich verändert haben. Es ist viel ruhiger hier am See. Nur das Schilf rauscht. Die schmalen, langen Blätter wiegen sich im Wind sachte hin und her. Das intensive, helle Strahlen der Sonne fehlt, jetzt wirkt das Licht gedämpft. In stumpfen Farben heben sich die Sandberge, das Wasser und die umliegenden Bäume und Sträucher vom Himmel ab.

Wunderschönes Ambiente

Ich lehne mich in meinem Stuhl zurück und seufze leise, lächle und genieße dieses wunderschöne Ambiente. Hinter den großen Büschen liegt ein kleiner Campingplatz. Fast alle Gäste sind weg. Ich werde neugierig und schlendere über den großen Platz. Von hier habe ich einen noch besseren Ausblick. Man kann hinter den Sandbergen die angrenzenden Felder sehen. Sie sind abgeerntet. Nur noch etwas Mais steht und Getreidestoppeln. „Mädle, wenn der Wind über die Stoppeln fegt, no isch Herbst“, meinte immer meine Oma.

Mir ist warm geworden und es zieht mich zum See zurück. Das Wasser umspült meine Füße, kalt und klar. Vorsichtig gehe ich weiter. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Noch zwei Schritte, dann gleite ich ganz langsam in das kühle Nass. Heute bleibt mir etwas die Luft weg. Ich schwimme rund um den See, beobachte das Ufer. Alles ist anders als sonst. Wo sind all die Tiere, die ich den ganzen Sommer über hören und sehen konnte? Kein Quaken der Frösche und kein Zwitschern der Vögel ist zu hören. Wo sind die Fische, die immer so munter aus dem Wasser gesprungen sind? Nur der Wind ist zu vernehmen, der sanft durch die Bäume streicht.

Mein Blick geht zum Himmel. Vom Westen her kommen die ersten Wolken. Das unruhige Wasser spritzt mir ins Gesicht. Eine vorwitzige Wolke schiebt sich vor die Sonne, sofort wird es kühler. Es ist eben schon Herbst.

Fast wehmütig schwimme ich ans Ufer, werfe einen letzten Blick über den See. Mich fröstelt. Schwimmen werde ich hier dieses Jahr nicht mehr. Aber ich werde an einem schönen Tag mit dem Fahrrad wiederkommen, um zu sehen, wie sich die Natur verändert und der Herbst alles in goldene Farben gehüllt hat.

Petra Quaiser: Schreiben war schon immer ihre Welt.

Über die Autorin Petra Quaiser

Petra Quaiser wurde 1953 in Nördlingen geboren und wuchs dort auf. Seit 2004 lebt sie in Alerheim und pflegt als Geschichtenerzählerin die „Alte Kunst des freien Erzählens“. Als Trauer- und Hochzeitsrednerin schreibt und erzählt sie Lebensgeschichten, sie schreibt und spricht für Menschen, denen die Worte fehlen. Schreiben war schon in der Schule ihre Welt, deshalb war es ihr ein Bedürfnis, 2019 ihr erstes Buch: „Unsere kleine Schülerbank einst in Nördlingen stand“ auf den Weg zu bringen. Diese Zeitreise beinhaltet den Werdegang einer eingeschworenen Mädchenklasse, die sich seit sechzig Jahren nicht aus den Augen verloren hat.

