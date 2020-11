vor 51 Min.

Leseherbst des Autorenclubs Donau-Ries: Herbsttag im Nebel

Plus Der Autorenclub Donau-Ries schreibt im Leseherbst Geschichten für die Leser der Rieser Nachrichten. Gertrud Hörr erzählt eine herbstliche Geschichte von den Gästen in ihrem Garten.

Als ich an jenem Morgen meinen Rollladen nach oben zog, begrüßte mich ein nebliger Herbsttag durchs Fenster. Unweigerlich wurde mir bewusst, dass der Sommer wohl endgültig der Vergangenheit angehörte. Trotzdem wollte ich mich nicht entmutigen lassen und war mir sicher, dass mir der Nebel den Tag nicht verderben könnte. Also machte ich mich auf den Weg ins Bad und anschließend in die Küche. Ach, wie freute ich mich auf einen frischen, duftenden Kaffee und eine Scheibe Brot, bestrichen mit dem erst kürzlich hergestellten Gelee aus verschiedenen Früchten!

Trotz des Nebels stand heute die Ernte der letzten Himbeeren und Brombeeren an. Auch Gemüse war noch reichlich zu holen. Außerdem wollten die Sträucher zurückgeschnitten werden. Also nichts wie an die Arbeit! Da entdeckte ich ein kunstvoll gewebtes Spinnennetz, welches eines der – auch von mir – oft ungeliebten Tierchen zwischen zwei Buchsbäumchen angebracht hatte. Bei diesem speziellen Anblick kam mir sofort das Dach des Olympiastadions in München in den Sinn. Sicherlich wurden damals die besten Architekten beauftragt, dieses eigenartige Dach dort zu entwerfen und mit viel Engagement auch kompliziert zu planen. Ich hielt inne. Wie einfach und doch hochintelligent unsere Natur vom Schöpfer durchdacht und gestaltet wurde und jedes Tier seine Aufgabe hatte!

Ein Rascheln holte mich zurück in die Wirklichkeit

Unwillkürlich sah ich vor meinem geistigen Auge die damaligen Konstrukteure in München vor einem solchen Spinnennetz stehen, das ihnen die Idee zu ihrem Entwurf geliefert haben musste.

Gertrud Hörr

Als ich noch so vor mich hinträumte, holte mich ein leises Rascheln in die Wirklichkeit zurück. Mein erster Gedanke galt einer Maus. Zwar fürchte ich mich nicht vor diesen putzigen Nagern, aber ich möchte ungern mein Gemüse mit ihnen teilen. Fast regungslos ließ ich meinen Blick über den Garten gleiten. Doch es war keine Maus zu entdecken. Stattdessen flitzte ein Eichhörnchen geschäftig vom Nussbaum und sammelte sich offensichtlich Vorrat für den Winter. Es suchte den Weg unter einen Baum in Nachbars Garten. Gespannt wartete ich, ob es zurückkommen würde.

Die Reize eines jeden Tages entdecken

Und tatsächlich, nach einer kleinen Weile sauste es wieder über den Zaun, den Nussbaum hinauf, verharrte einen Moment, um die Lage zu kontrollieren, und dann mit der nächsten Nuss in die gleiche Richtung wie zuvor zu verschwinden. Obwohl ich eigentlich selbst die reifen Nüsse einsammeln wollte, blieb ich noch einige Zeit auf meinem Beobachtungsposten und freute mich am Sammeleifer dieses possierlichen Tierchens. Schade nur, dass ich in diesem Moment keine Kamera zur Hand hatte. Die holte ich erst, als das geschäftige Eichhörnchen mit seiner Sammelleidenschaft offensichtlich fertig war und sich auf ein freies Gelände nebenan auf einen hohen Baum zurückgezogen hatte. Dort war sicher seine Behausung, denn wir hatten es schon öfter in diesem Bereich beobachten können.

Es war mir eine Freude, dass ich wenigstens das kunstvolle Spinnennetz als Foto festhalten konnte. Nach solchen Stunden der Entdeckung in meiner kleinen Welt, gepaart mit reicher Ernte an Beeren, Zucchini, Tomaten und Nüssen, welche noch zur Genüge für mich übriggeblieben waren, konnte ich mich rundum zufrieden fühlen. Mein Fazit dieses Herbsttages, der die Sonne geschickt hinter dem Nebel verbarg, lautete: Anstatt uns zu ärgern, dass die Sonne für unsere Augen manchmal unsichtbar ist, sollten wir uns darauf einlassen, die Reize eines solchen Tages zu entdecken, ihn zu genießen und uns daran zu freuen.

