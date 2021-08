Sommer-Lesefreuden: Die etwas anderen Lesetipps aus dem Rieskrater

Plus Im Urlaub hat man endlich einmal Zeit, ein gutes Buch zu lesen. Oberbürgermeister David Wittner greift zum Sachbuch, Oettinger-Chefin Pia Kollmar zu Philosophischem.

Sommerzeit ist Lesezeit. Doch zu welcher Lektüre greifen die Spitzen der Lokalpolitik, Wirtschaft und Kultur in ihrer Freizeit diesen Sommer?