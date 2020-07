21.07.2020

Lessmann bekennt sich mit einem Neubau zum Standort Oettingen

Der Hersteller technischer Bürsten aus Oettingen baut ein neues Verwaltungsgebäude auf rund 580 Quadratmetern Grundfläche.

Ein Meilenstein beim Bau des neuen Verwaltungsgebäudes von Lessmann in Oettingen ist erreicht. Anfang Juli wurden die Rohbauarbeiten für das neue Bürogebäude fertiggestellt, was mit einem Richtfest in kleinem ausgewähltem Kreis gefeiert wurde.

Nach dem Richtspruch durch den Bauleiter sowie Zimmermeister der Firma Eigner bedankte sich Jürgen Lessmann, technischer Geschäftsführer, bei allen am Bau beteiligten Unternehmen für die gute und reibungslose Zusammenarbeit. Werner Luther, Geschäftsführer der Firma Eigner, ging in einer kurzen Ansprache auf die langjährige Kooperation ein, während der in den letzten Jahren mittlerweile fünf Bauwerke auf dem Firmengelände in Oettingen entstanden. Auch Wolfgang Obel, ausführender Architekt, freute sich abschließend über das bisher sehr gelungene und architektonisch interessante Projekt und inspirierte für weitere Baumaßnahmen beim Oettinger Familienunternehmen.

Lessmann in Oettingen: Platzmangel führt zur Erweiterung

Auf Grund von Platzmangel in den derzeitigen Büros und dem in die Jahre gekommenen Verwaltungsgebäude (Baujahr 1978) beschloss die Geschäftsleitung, in ein neues Bürogebäude zu investieren.

Einer Pressemitteilung zufolge sei die Entscheidung ein Einschnitt in der Bauhistorie des Unternehmens gewesen: Das älteste Gebäude am Standort aus dem Jahr 1954, das frühere Wohn- und Bürogebäude der Familie, musste weichen, um dem neuen Projekt Platz zu machen. Baustart für das neue Verwaltungsgebäude war der Abriss des im April 2019, geplante Fertigstellung und Bezug ist im Mai 2021. Das Gebäude hat eine Grundfläche von 580 Quadratmetern und erstreckt sich mit mehr als 15 Metern Höhe über vier Ebenen. Im Rohbau sind 1200 Kubikmeter Beton sowie 250 Tonnen Baustahl verbaut. Im Erdgeschoss finden neben einem modernen Eingangsbereich eine großzügige Kantine und das Personalbüro Platz.

Sozialräume sind in einem neuen Verbindungsbau zur Produktion untergebracht, in den drei Obergeschossen die Büros sowie mehrere Treffpunkte, Kleinküchen und Rückzugsflächen zur individuellen Nutzung. Das Gebäude wird mit neuester Technik ausgestattet, beispielsweise werden moderne Heiz-Kühldecken für ein angenehmes Raumklima sorgen. Insgesamt 188 raumhohe Fenster an der Außenfassade sowie ein Oberlicht in der Mitte des Gebäudes, das durch alle Geschossebenen reicht, verleihen den Räumen ein natürliches Licht

Mit dieser Investition bekennt sich der Hersteller technischer Bürsten ein weiteres Mal zum Standort Oettingen. „Wir möchten unseren Mitarbeitern ein modernes Arbeitsumfeld bieten, in dem sie sich wohl fühlen. Zudem schaffen wir mit diesem Gebäude gute Voraussetzungen für Mitarbeiterausbildung, Kundenschulung oder verschiedene Branchenmeetings. Und nicht zuletzt haben wir ausreichend Platz für weiteres Firmenwachstum“, sagt Geschäftsführer Jürgen Lessmann. (pm)

