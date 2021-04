Lidl: Schutz von Kunden und Personal ist wichtiger denn je

Plus In Einkaufs-Meilen und Discountern begegnen sich täglich Hunderte Menschen. Das verlangt mehr Verantwortung als je zuvor, meint Verena Mörzl in ihren Kommentar nach den Vorwürfen gegenüber Lidl.

Es lässt sich nicht leugnen: Die Corona-Müdigkeit führt unweigerlich dazu, nachlässig zu werden. Doch gerade im Lebensmittel-Handel haben Personal und Kunden mehr Verantwortung, als je zuvor. Täglich begegnen sich gerade in den Einkaufs-Meilen und Discountern immer noch Hunderte Personen.

Lidl Nördlingen: Kritik nach Corona-Fällen Selbst wenn es die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen satt haben, Kunden anzuhalten, mit Einkaufswagen ins Geschäft zu kommen, um die Zahl der Personen zu überwachen. Selbst wenn ein Kunde mal nur schnell mit Schlauchschal über Nase und Mund Zigaretten holen will und dafür theoretisch keinen sperrigen Wagen bräuchte. Selbst wenn die Gefahr einer Infektion unrealistisch scheint – sie ist da. Es gibt keine Alternative, als dieser großen Verantwortung auch gerecht zu bleiben. All diese Vorkehrungen zu treffen, Personal und Kunden zu schützen, ist Leitungsaufgabe und sollte besser überwacht werden. Vorwürfe gegenüber Lidl: Es hakt offensichtlich an mehreren Stellen Im Fall der Nördlinger Lidl-Filiale lässt sich nur schwer feststellen, ob in den Führungspositionen zu lasch mit der Pandemie umgegangen wird. Nichtsdestotrotz hakt es wohl an mehreren Stellen. Es scheint ein Kommunikations- und ein Vertrauensproblem zu geben. Wenn es die Öffentlichkeit braucht, um Gehör beim Arbeitgeber zu finden, liegen womöglich mehr Missstände vor, als schwindendes Verantwortungsbewusstsein in der Corona-Müdigkeit. Lesen Sie dazu auch den betreffenden Artikel: Schwere Vorwürfe nach Corona-Fällen bei Lidl in Nördlingen

