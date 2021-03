21:00 Uhr

Limonade aus dem Ries - Wer steckt hinter "GAS"

Plus In Nördlingen ist sie in immer mehr Geschäften zu haben, die Limonade "GAS". Was es damit auf sich hat.

Von Verena Mörzl

Feste zu feiern ist derzeit fast unmöglich. Und dennoch gelingt es der jungen Rieser Firma „GAS“ ihre Limo unter die Leute zu bringen. In immer mehr Geschäften ist das Kaltgetränk in der schlanken Flasche mit dem schwarz-gelben Etikett zu finden. Auch im Internet wird mit Promo-Aktionen geworben. Außerdem gibt es Kooperationsprojekte mit anderen Rieser Firmen. Doch wer steckt eigentlich dahinter? Und für was steht die Abkürzung GAS?

Martin Wagner aus Nördlingen hat die Getränke-Marke gegründet. Angefangen hat das Projekt mit dem selbst gemachten „Ginger-Ale-Sirup“ vor gut fünf Jahren. Die Ursprungsidee löst gleichzeitig das Rätsel hinter den drei Buchstaben GAS: Sie stehen als Abkürzung für Ginger-Ale-Sirup.

Die Rieser Limonade wird auch in der Region produziert

Wagner arbeitet hauptberuflich in der Getränkebranche. An einem eigenen Getränk zu tüfteln liege da eben nicht so fern. Der Sirup sei als Nebenprojekt entstanden und so soll es auch bleiben, erzählt er. Inzwischen aber sind seine Freunde Peter Florian und Jürgen Bohner mit im Team. Sonst würde auch der zu Fest-Zeiten parallel laufende Catering-Betrieb „GAStwirtschaft“ nicht funktionieren. Die junge Firma bietet den Service einer mobilen Küche an.

Die Limo wird nicht nur lokal verkauft, sondern auch in der Region produziert und abgefüllt. Wagner erzählt im Gespräch, dass man mit der Brauerei Hald in Dunstelkingen einen guten Partner gefunden habe. Die Zusammenarbeit soll außerdem vertieft werden, denn bei der Limo soll es nicht bleiben. Der Nördlinger verrät im Gespräch mit unserer Redaktion, dass GAS auch eine Apfelschorle herstellen möchte, mit Äpfeln aus dem Ries.

Der Firmengründer freut sich auf Feste

Es fühlt sich so an, als wäre der unbeschwerte Sommer nicht nur Monate, sondern Jahre entfernt. Liegestuhl, Kaltgetränk – einfach eine gute Zeit mit Freunden haben: Auch das GAS-Team sehnt sich danach, mit dem eigenen Catering wieder auf den regionalen Festen vertreten zu sein.

Martin Wagner sagt: „Es wäre schön, wenn wir wieder in und um Nördlingen Events haben, auf denen man mit den Leuten einfach Spaß haben kann.“ Solange das nicht möglich ist, bauen er und sein Team an der mobilen Bar, entwerfen Produkt-Displays oder kümmern sich eben ums Marketing.

