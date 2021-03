11:53 Uhr

Literaturfestival: Jetzt ist das Programm vollständig digital abrufbar

Alle Videobotschaften der Autoren des Literaturfestivals Nordschwaben sind jetzt online. So kommen Sie zu den Inhalten.

Ab sofort ist die Website des Literaturfestivals Nordschwaben vollständig: Alle Videobotschaften der Autoren sind online. Dem Publikum steht jetzt also das gesamte digitale literarische Festivalprogramm zur Verfügung. Illustre Persönlichkeiten laden dazu ein, ihre Bücher kennenzulernen.

Literaturfestival Nordschwaben findet online statt

Auch diese dritte Runde bietet Überraschungen und beste Unterhaltung. Thomas Thiemeyer stellt den geheimnisvollen Schauplatz seines Thrillers „Wicca“ vor, Vea Kaiser lädt zum „Rückwärtswalzer“ ein, Götz Aly fragt nach Neid und Rassenhass, Harald Jähner (im Bild) lenkt den Blick auf eine seltsame Szenerie in der deutschen Trümmerlandschaft von 1946, und Denis Scheck tut etwas, das er noch nie in einer Lesung getan hat. Noch bis zum 6. April können Literaturliebhaber am Preisrätsel des Festivals teilnehmen. Zu gewinnen gibt es die Bücher, die in den Videos vorgestellt werden. Infos unter www.literaturfestival-nordschwaben.de.

Auch diese Themen könnten Sie interessieren: