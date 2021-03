vor 49 Min.

Lkw-Fahrer biegt in Nördlingen trotz Verbots ab und verursacht Unfall

Ein Lkw-Fahrer biegt laut Polizei trotz Verbots in die Oskar-Meyer-Straße ab. Dabei hatte ihn ein Passant noch darauf aufmerksam gemacht.

Ein Lkw-Fahrer hat am Montagmorgen einen Unfall in Nördlingen verursacht. Ein 49-Jähriger fuhr mit seinem Sattelzug in der Herlinstraße und wollte laut Polizeibericht trotz Fahrverbots für Lkw nach rechts in die Oskar-Meyer-Straße abbiegen. Der Fahrer sei noch an der Ampel ausgestiegen und habe sich die Örtlichkeit genauer angeschaut. Dort sei er von einem Passanten drauf aufmerksam gemacht worden, dass er dort nicht abbiegen dürfe.

Der Mann stieg in seinen Sattelzug und bog dann laut Polizei trotzdem nach rechts ab. Dabei schwenkte das Heck des Aufliegers aus und stieß gegen die rechte Fahrzeugseite eines Autos einer 77-Jährigen, die an der Ampel in der Oskar-Meyer-Straße hielt. Der Zusammenstoß sei so stark gewesen, dass der Pkw um etwa einen Meter versetzt wurde. Der Sattelzugfahrer hielt danach nicht an, sondern sei einfach davongefahren.

Die eingesetzte Polizeistreife konnte den Fahrer schließlich in der Gewerbestraße stellen. Die 77-jährige Frau blieb unverletzt, am Pkw entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Gegen den Fahrer wird unter anderem wegen Entfernen von der Unfallstelle ermittelt. (pm)

