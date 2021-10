Löpsingen

vor 46 Min.

Als Patissier ist er für Süßes der Experte: Felix Ulrich

Plus Felix Ulrich hat sich in Löpsingen mit einer eigenen Patisserie selbstständig gemacht. Gelernt hat der 30-Jährige im Goldenen Löwen in Wallerstein. Heute treibt ihn seine Leidenschaft an.

Von Peter Urban

Als Patissiers bezeichnet man in einer Küchenbrigade die Menschen, die für das Süße zuständig sind. Felix Ulrich hat schon während seiner Berufsausbildung zum Koch gespürt, dass die Patisserie „Seins“ ist. Heute ist der 30-Jährige Küchenmeister und hat vor kurzem an der Münchner Meisterschule für das Konditorenhandwerk auch seinen Konditormeister gemacht – und sich daraufhin mit seiner eigenen Patisserie in Löpsingen selbstständig gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

