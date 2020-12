vor 32 Min.

Löpsingen: Bauarbeiter stürzt 2,5 Meter in die Tiefe

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzt ein Maurer auf einer Baustelle in Löpsingen. Er muss im Krankenhaus behandelt werden.

In Löpsingen ist es am Freitagmittag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage der Rieser Nachrichten mitteilt, war ein Maurer in einem Rohbau in der Straße Am langen Bach rund 2,5 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Unfallursache ist derzeit noch ungeklärt. Laut Angaben der Ermittler gibt es jedoch keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.

Der Mann wurde mit mehreren Prellungen ins Nördlinger Krankenhaus gebracht. (daho)

Lesen Sie auch:

Themen folgen