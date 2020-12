04.12.2020

Löpsingen: Bauarbeiter stürzt fast drei Meter in die Tiefe

In Löpsingen kommt es zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Ein 38-Jähriger muss im Krankenhaus behandelt werden.

In Löpsingen ist es am Freitagvormittag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stürzte ein Maurer in einem Rohbau in der Straße Am langen Bach rund zweieinhalb Meter in die Tiefe. Der 38-Jährige fiel den Angaben zufolge in einem Wohnhaus-Rohbau durch eine nicht ausreichend gesicherte Treppenaussparung in einer Betondecke in die Tiefe und prallte auf einen darunterliegen Betonboden. Er wurde danach vom Rettungsdienst mit Hüft- und Rückenverletzungen ins Krankenhaus Nördlingen eingeliefert.

Wie in solchen Fällen üblich wird von der Polizei die Bau-Berufsgenossenschaft informiert. (pm)

