Posaunenchor in Löpsingen wäre ohne weibliche Mitglieder heute nicht denkbar

Plus Der Posaunenchor in Löpsingen feiert sein 100-jähriges Bestehen. Dabei ging es unter anderem darum, wie wichtig Frauen für den Verein sind.

Ob der Posaunenchor Löpsingen das Versprechen „Ich will dich preisen ewiglich“ aus Bachs Matthäus-Passion erfüllen kann, sei dahingestellt. Auf immerhin 100 Jahre des Bestehens kann der Verein jetzt mit Stolz verweisen. Das wurde in der Turnhalle Löpsingen im Rahmen einer musikalischen Andacht gebührend – wenn auch hinter Corona-Masken für das zahlreich erschienene Publikum – gefeiert.