vor 35 Min.

„Löwen“-Fan verteilt im Zug Ohrfeigen

27-jähriger Münchner fällt auf der Heimfahrt von einem Spiel in Aalen durch Gewalttätigkeit auf. Warum das Nördlinger Amtsgericht es bei einer Geldstrafe belässt.

Von Ronald Hummel

Die Schattenseiten des Fußballs zeigten sich im August vergangenen Jahres in einem Zug zwischen Aalen und Nördlingen: Der VfR Aalen hatte zu Hause gegen den TSV 1860 München 1:4 verloren, 300 Fans der Siegermannschaft feierten auf der Rückfahrt im Zug nach München, darunter auch sogenannte Ultras.

Generell floss das Bier den ganzen Tag über in Strömen, der 27-jährige Angeklagte aus München hatte schon vor der Hinfahrt, bei der Hinfahrt, während des Spiels und auf der Rückfahrt ordentliche Mengen des Gerstensafts konsumiert. Allgemein kam mehreren Zeugen zufolge eine zunehmend aggressive Stimmung im Gedränge auf, unter anderem ging es um rauchende Fahrgäste. Einer von ihnen bekam im Zug eine Ohrfeige vom Angeklagten und als er in Nördlingen mit anderen kurz zum Rauchen ausstieg, noch einmal eine. Ein Freund, der ihm zu Hilfe eilte, als er am Boden seine Brille suchte, bekam ebenfalls völlig überraschend einen Schlag ins Gesicht und einen Tritt gegen das Bein und stürzte. Ein Münchner Polizist, der zusammen mit Kollegen den Zug sicherheitshalber im Lokführerhaus begleitete, bekam die Handgreiflichkeiten mit, stürmte sofort aus dem Zug, worauf die Auseinandersetzung sofort beendet war. Aber weder er noch andere Zeugen, die zu Hilfe herangekommen waren, konnten in dem Tumult klar einen Täter ausmachen.

Das war im Falle des 27-Jährigen letztendlich auch nicht nötig – in der Verhandlung vor dem Nördlinger Amtsgericht unter Vorsitz von Richterin Katrin Wegele hatte dieser über seinen Rechtsanwalt Günter Reisinger ein vollumfängliches Geständnis abgelegt, beide Ohrfeigen und den Fußtritt eingeräumt, sowie sich bei den Geschädigten ausdrücklich entschuldigt. Der Anwalt überreichte Beiden jeweils 200 Euro Schmerzensgeld in bar. Auf Nachfrage des Anwalts erklärten sie, dass damit sei die Sache für sie in Ordnung sei, zumal der Angeklagte glaubhafte Einsicht gezeigt hatte und über kurzfristige Schmerzen hinaus keine weiteren Schäden entstanden waren.

Richterin Wegele verurteilte den 27-jährigen Angeklagten wegen vorsätzlicher Körperverletzung in drei Fällen zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 45 Euro, also insgesamt 5400 Euro; zudem muss er noch die Gerichtskosten tragen. Das als hochwertig zu bewertende Geständnis habe sich laut der Richterin durchaus positiv auf das Strafmaß ausgewirkt. Dem stand allerdings auch eine einschlägige Eintragung im Bundeszentralregister wegen Körperverletzung im Jahr 2017 gegenüber.

Dem mitangeklagten Begleiter ist nichts nachzuweisen

Vor Gericht stand auch ein 23-jähriger Begleiter des Hauptangeklagten, der mit ihm zu dem Fußballspiel gefahren war und im Verdacht stand, an den Handgreiflichkeiten beteiligt gewesen zu sein. Er machte allerdings keinerlei Angaben vor Gericht. Da in dem Tumult am Tatort kein einziger Zeuge gesehen hatte, ob er zuschlug, wurde er von Richterin Wegele freigesprochen.

Themen Folgen