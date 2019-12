vor 57 Min.

Loverparade-Gründer kommt ins Ries

Dr. Motte spielt am 28. Dezember in der Halle 11.

Techno-DJ Dr. Motte hat einen Auftritt in Stockholm verschoben, um in der Halle 11 in Möttingen aufzulegen. Was in Möttingen geboten sein wird

Von Sophia Huber

Hamburg, München, Berlin und zwischendrin ein Abstecher nach Möttingen: Techno-DJ und Loveparade-Gründer Dr. Motte wird am Samstag, 28. Dezember, in der Möttinger Halle 11 spielen.

Dass Dr. Motte die Halle 11 in seinem Terminplaner stehen hat, liegt an Rainer Mayer aus Bopfingen. Mayer kennt nach eigener Aussage fast alle Techno-DJs. Elektro-DJane Marusha hat vor ein paar Jahren sogar auf seinem Geburtstag aufgelegt. Der 45-Jährige ist eigentlich Industriemechaniker, nebenbei veranstaltet und organisiert er Festivals und Konzerte. Das „Fuchs und Hase“-Festival in Bopfingen steht beispielsweise unter seinem Namen. „Ich kenne Motte schon seit über 20 Jahren“, sagt Mayer. Er sei Anfang der 90er-Jahre dabei gewesen, als 60 Busse mit etwa 3000 Menschen aus Süddeutschland zur Loveparade nach Berlin gefahren sind. Mittlerweile hat Mayer auch guten Kontakt zu anderen Künstlern aus der Techno-Szene.

Zum 30-jährigen Jubiläum der Loveparade tritt der Gründer der Parade in Möttingen in der Halle 11 auf, die im Ries ebenfalls lange Zeit Kultstatus hatte. Eine Revival-Party sozusagen. Neben Rainer Mayer, der zusammen mit einem Kollegen unter dem Namen Orbit-Team die Technomusik ins Ries brachte, sind die Rieser Bruzzler und der Inhaber der Halle, Michael Gumpp, die Mitveranstalter.

Dass Dr. Motte in Möttingen auftritt, sei für viele Rieser wahrscheinlich erst einmal verwunderlich gewesen, sagt Mayer. Und beinahe wäre der Termin auch gar nicht zustande gekommen: „Dr. Motte hatte am 28. Dezember eigentlich die Möglichkeit, in Stockholm aufzutreten, hat den Termin aber verschoben und kommt jetzt nach Möttingen“, so Mayer. Dr. Motte wird etwa zwei Stunden spielen, zwei weitere DJs werden das Programm vervollständigen. Versorgt werden die Gäste mit Grillspezialitäten der Rieser Bruzzler. Neben dem Vorverkauf wird es auch Karten an der Abendkasse geben.

Sollten die Party am Samstag und auch die Zusammenarbeit der Veranstalter gut laufen, wird es in kommender Zeit weitere Veranstaltungen in der Halle 11 geben, erklärt Mayer. Die Revival-Fete gilt sozusagen als Pionierprojekt, meinen Mayer und auch Florian Gläß von den Rieser Bruzzlern. In Zukunft könnte es dann vielleicht auch einen Busshuttle zu den Partys geben. Zudem würde Rainer Mayer gerne die Techno- und Electro-Szene in Nördlingen weiter ausbauen. Das scheitere ihm zufolge allerdings an geeigneten Lokalitäten.

