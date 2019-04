Luftbeobachter über dem Ries: Wie trocken ist es wirklich?

Plus Das Frühjahr war bislang trockener als 2018. Die Landwirtschaft hat damit noch keine Probleme. Doch die Waldbrandgefahr ist akut. Deshalb werden jetzt Flugzeuge eingesetzt.

So schön die sonnigen Tage auch waren: Jetzt werden die Folgen des trockenen Frühjahrs deutlich. Die Regierung von Schwaben hat gestern Luftbeobachtung für den gesamten Bezirk angeordnet.

Bereits seit dem vergangenen Samstag halten Piloten und sogenannte Luftbeobachter über dem Landkreis Ausschau nach Brandherden. Grund ist laut einer Pressemitteilung die vorherrschende allgemeine Trockenheit und damit akut bestehende Waldbrandgefahr. In den vergangenen Jahren habe man in Schwaben aus der Luft einige Waldbrände früh entdecken und schnell löschen können.

Luftbeobachter über dem Ries: Im Wald ist äußerste Vorsicht geboten

Die Bevölkerung werde dringend gebeten, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren und zu rauchen, so die Regierung weiter.

„Regen wäre dringend notwendig“, sagt Kreisgartenfachberater Paul Buss. Der sei zwar für das kommende Wochenende vorhergesagt – doch die Menge könnte größer sein: „Man bräuchte jetzt einen längeren, ergiebigeren Regen.“ Noch sei es nicht so trocken wie im vergangenen Sommer, jedoch trockener als normalerweise zu dieser Zeit. Gerade diejenigen, die in der Folge des Bürgerbegehrens „Rettet die Bienen“ eine Blumenwiese angesäht hätten, müssten jetzt gießen: „Der Boden ist schnell ausgetrocknet.“

Zudem rät Buss, zu mulchen, also Rasenabschnitt beispielsweise auf offene Beete zu streuen, damit diese nicht austrocknen. Für Pflanzen bedeute solch eine Trockenperiode Stress. Und damit seien sie anfälliger für Pilze und Bakterien. Noch gebe es keine „Alarmstimmung“, doch wenn es das zweite Jahr in Folge so trocken werde wie 2018, könnte es schwierig werden, meint Buss.

Die Landwirte dagegen können das trockene Frühjahr offensichtlich gut verkraften. Kreisobmann Karlheinz Götz aus Birkhausen sagt, für die Rüben habe der bisherige Regen gereicht. Und für das Kartoffellegen und die Aussaat von Mais habe das Wetter ebenfalls „gepasst“. Die Trockenheit habe sogar Vorteile: Die Kulturen wurzelten weiter in die Tiefe und hielten es auch im Frühsommer besser aus: „Ein trockenes Frühjahr war noch nie schlecht.“ Allerdings sagt auch Götz: „Jetzt wünschen wir uns Regen.“

Denn für das Grünland sei es derzeit zu trocken. Im vergangenen Jahr habe man bereits am 2. Mai die Wiesen gemäht und zudem viel Feuchtigkeit in den Sommer mitgenommen. Götz spricht von einer „europäischen Dürre“, die man 2018 beobachten habe können. Solch ein Sommer habe in der Vergangenheit durchaus Hungersnöte nach sich gezogen. Doch 2018 hätten die Verbraucher kaum Folgen bemerkt – die betroffenen Landwirte dagegen hätten mit Umsatzeinbußen zu kämpfen gehabt. Wiederhole sich das Wetterszenario in diesem Jahr, könnten die Folgen deutlicher werden, mutmaßt Götz. Das habe dann aber vielleicht den positiven Nebeneffekt, dass die Verbraucher die landwirtschaftlichen Produkte wieder mehr schätzen würden."