vor 54 Min.

Luftschiff über Nördlingen gesichtet

Das Luftschiff, das gelegentlich über Nördlingen fliegt, ist deutlich kleiner als dieses Gefährt am Bodensee.

Ungewöhnliche Entdeckung am Nördlinger Himmel: Dort war am Mittwoch und Donnerstag ein Luftschiff unterwegs. Was es mit den Flügen auf sich hat.

Mehrere Personen haben der Polizei am Donnerstagabend gemeldet, einen Zeppelin über Nördlingen gesehen zu haben. Wie die Polizei berichtet, habe dieser den Zeugen zufolge teilweise seltsame Flugbewegungen ausgeführt, sodass sie befürchteten, dass dieser abstürzen konnte.

Daraufhin fuhr die Polizei den Nördlinger Flugplatz an, auf dem das Luftschiff starten und landen sollte. Als die Polizei vor Ort eintraf, fand sie das gelandete Fluggerät unversehrt vor. Es stellte sich heraus, dass mit dem Zeppelin mehrere genehmigte Testflüge durchgeführt werden.

Airbus führt mit Luftschiff Tests über Nördlingen durch

Auch am Mittwoch war das Luftschiff über Nördlingen zu sehen. Erste Flüge gab es über dem Ries bereits im Sommer. Verantwortlich für die Testflüge ist der Luftfahrtriese Airbus, der einem Bericht des Bayerischen Rundfunks zufolge mithilfe des Fluggefährts Luftaufnahmen von der Region macht.

Tatsächlich handelt es sich bei dem Luftschiff nicht um einen Zeppelin, als welchen die Zeugen der Polizei ihre Beobachtung beschrieben hatten. Als Zeppelin werden nur solche Luftschiffe bezeichnet, die eine starre Struktur bestehend aus einem Gerüst im Inneren ihrer Auftriebshülle aufweisen. (pm/RN)

Lesen Sie auch:

Themen folgen