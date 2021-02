vor 17 Min.

Männer streiten wegen Drogenverkaufs in Nördlingen - einer wird verletzt

Ein 36-Jähriger und 47-Jähriger streiten sich in einer Nördlinger Wohnung und der Jüngere wird verletzt. Die Polizei stellt in der Wohnung Drogenutensilien sicher.

Zwei Männer sind in Nördlingen aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilt, haben ein 36-Jähriger und ein 47-Jähriger in einer Wohnung in der Deininger Straße gestritten. Bei der Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag sei es um einen Drogenverkauf gegangen und es sei handgreiflich geworden.

Die Polizei konnte in der Nördlinger Wohnung Drogenutensilien sicherstellen

Der 36-Jährige wurde am Hals verletzt. In der Wohnung konnten die Beamten Drogenutensilien sicherstellen. Beide Männer seien erheblich alkoholisiert gewesen, weshalb die Ermittlungen fortgeführt wurden, als die Beteiligten wieder nüchtern worden. (pm)

