06:05 Uhr

Märkte sollen im Sommer eröffnen

Die Bauarbeiten für Rewe und Rossmann in Oettingen nehmen Gestalt an. Die Rewe-Gebäudehülle steht bereits.

Oettingen Die Bauherren hoffen, dass bei Rossmann und Rewe in Oettingen bereits ab Sommer 2018 eingekauft werden kann. Das bestätigt Christina Mayr vom zuständigen Neuburger Bauunternehmen Hans Mayr Hochbau gegenüber der RN. Derzeit werde die Haustechnik in beiden Gebäuden installiert und Grundleitungen im Außenbereich verlegt. Es stehen bereits die Rewe-Gebäudehülle inklusive Fußboden, für die Rossmann-Filiale ebenfalls bereits das Gebäude. In den nächsten Monaten sollen der schlüsselfertige Ausbau und die Erstellung der Außenanlagen erfolgen, wie Mayr weiter sagt.

Neben der Klage gegen das Projekt bei der Stadt Oettingen und die Altlasten im Boden habe es keine weiteren Schwierigkeiten gegeben, die das Projekt noch verzögern könnten, sagt Mayr weiter.

Das Gelände des ehemaligen Autohauses Joas ist inzwischen kaum wiederzuerkennen. Viele Handwerker diverser Firmen sind auf der Baustelle zu Gange.

Der Rewe-Supermarkt gehört zur europaweit agierenden genossenschaftlich organisierten Rewe-Group mit rund 15 000 Filialen. Der Hauptsitz ist in Köln. Rewe gilt nach Edeka als der zweitgrößte Lebensmittelhändler in Deutschland. Bei Rossmann handelt es sich um die zweitgrößte Drogeriemarktkette in der Bundesrepublik mit Sitz in Burgwedel bei Hannover. Sie hat rund 30 000 Mitarbeiter und 2000 Filialen. Der Investor, der bereits seit 2012 den ersten Kontakt ins Nordries hatte, musste sich mit den anfangs erwähnten Problemen herumschlagen. (vmö/bs)

