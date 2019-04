11:52 Uhr

Maibaumklau für einen guten Zweck

Die Tapfheimer klauten den Reimlinger Maibaum. Neben der üblichen Auslöse - Brotzeit und Bier - gab es noch eine besondere Aktion.

Die Freiwillige Feuerwehr Reimlingen, die zusammen mit dem Tanzgruppen-Verein den Maibaum , ist Opfer einer großangelegten Diebesaktion geworden. In der vergangenen Woche wurde der Reimlinger Maibaum entwendet. Bis aus Tapfheim waren die Männer angereist und hatten keine Mühen gescheut, um den Baum aus sicherer Verwahrung zu entwenden. Bewundernswert, so die Reimlinger in einer Pressemitteilung: die Akribie und exakte Vorbereitung der Diebe.

Wie der Vereinsvorsitzende der Feuerwehr Bastian Mielich mitteilt, gestalteten sich die Auslöseverhandlungen als schwierig, war es doch wichtig, dass der Baum wieder unversehrt in Reimlingen zurückkehrt. Auch drängte die Zeit, da die Reimlinger Feuerwehrjugend noch alle Hände zu tun hatte, die aufwändigen Schnitzarbeiten abzuschließen. Letztlich konnte doch eine Einigung erzielt werden, so dass der Baum am vergangenen Freitag in Reimlingen zurückerwartet werden konnte. Ausgehandelt haben die Tapfheimer, dass beim Empfang des Baumes eine Party mit Bier und einer Brotzeit für alle Beteiligten ausgerichtet werden muss. Auch verlangten die Maibaumdiebe, dass sie unter den Klängen der Musikkapelle Reimlingen empfangen werden.

Damit verbunden war auch eine Spendenaktion an den Verein Glühwürmchen für krebskranke Kinder. Neben der Feuerwehr und der Tanzgruppe beteiligte sich auch die Musikkapelle mit einer Spende an dieser Aktion. Auch bedankte sich Vorsitzender Mielich bei der Begrüßung der Beteiligten und zahlreicher Zaungästen bei den Familien Binninger, Lippacher und Wörle für die großherzige Unterstützung bei der Maibaumaktion. So kam doch eine größere Summe als Spende zusammen, als erwartet: 350 Euro. (pm)

Themen Folgen