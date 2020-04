vor 49 Min.

Maihingen: Dieb kauft mit gestohlener EC-Karte ein

Die Polizei in Nördlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Maihinger Gewerbestraße ist bereits in der vergangenen Woche der Rucksack eines Mannes aus einem unversperrten Firmenfahrzeug gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, geschah dies im Zeitraum zwischen Mittwoch, 8. April, und Donnerstag, 9. April. Im Rucksack sollen sich unter anderem eine Geldbörse mit einem dreistelligen Geldbetrag und die EC-Karte des Mannes befunden haben. Zweimal gelang es dem Täter, am 9. April in Nördlingen bargeldlos mit der EC-Karte einzukaufen, bevor diese bei einem anschließenden Versuch, Geld abzuheben, eingezogen wurde. Die Polizei in Nördlingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen