Geld aus Maihinger Kirche gestohlen

Eine unbekannte Person stiehlt in Maihingen Geld aus der Kirche. Der Sachschaden, der dabei verursacht wird, ist höher als der gestohlene Betrag.

Ein bislang unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin hat in eine Kirche in Maihingen Geld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, bereicherte sich der oder die Unbekannte in der Zeit zwischen dem 18. August und dem 25. August in der Maria Himmelfahrt Kirche, sowie im Kloster. Die Person hebelte zunächst in der Kirche zwei Holzschränke auf, die als Spendenbox für den Kirchenanzeiger dienten. Im Kloster wurde ein weiterer Schrank aufgehebelt.

Maihingen: Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl

Der Täter oder die Täterin stahl rund 50 Euro und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Da die Polizei an den Eingangstüren keine Aufbruchspuren festgestellt konnte, gehen die Beamten davon aus, dass die unbekannte Person zu den regulären Öffnungszeiten tätig wurde. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefon 09081/29560. (pm)