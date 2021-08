Kultfest entfällt 2021, gefeiert wird dafür am 12. September etwas anderes

Neuigkeiten vom Rieser Bauernmuseums- und Mühlenverein. Das Kartoffelfest entfällt auch dieses Jahr. Der 100. Geburtstag des seltenen Lanz-Bulldogs soll allerdings am 12. September (Tag des Denkmals) im Zehentstadel in Heroldingen gefeiert werden.

Bei der Jahresversammlung des Rieser Bauernmuseums- und Mühlenvereins für die Jahre 2019 und 2020 hat der Verantwortliche einen kompakten Überblick über die Veränderungen der Mitgliederzahl gegeben. Vorsitzender Werner Deixler berichtete in der Klosterschenke in Maihingen den Anwesenden über die Aktivitäten des Vereins in den beiden vergangenen Jahren. Die Ölmühle im Maihinger Mühlenmuseum war an drei Tagen in Betrieb. Sie wird von „Ölmüllern“ technisch und optisch in gutem Zustand gehalten. Das Schulmuseum in Enkingen ist in baulich gutem Zustand. Die Probleme mit dem Holzwurm konnten für die nächsten Jahre gelöst werden. Beim Zehentstadel in Heroldingen standen kleine Reparaturen an, so die Mitteilung weiter.

Jahreshauptversammlung des Rieser Bauernmuseums- und Mühlenverein aus Maihingen

Der Kathreintanz und das Weihnachtsliedersingen im Museum Kulturland Ries waren 2019 gut besuchte Veranstaltungen, 2020 fielen sie der Pandemie zum Opfer. Ob sie in diesem Jahr stattfinden werden, kann nur kurzfristig entschieden werden. Höhepunkt des Vereinsjahres 2019 war das Kartoffelfest am letzten August-Sonntag. 2020 musste das beliebte Fest mit Kult-Charakter ausfallen, auch für dieses Jahr hat der Vorstand beschlossen, das Fest nicht abzuhalten.

Den größten finanziellen Aufwand erforderte die komplette Restaurierung des Lanz-Bulldogs. Dank großzügiger Mithilfe des Bezirks Schwaben, einem Crowdfunding-Projekt der Raiffeisen-Volksbank Ries und Spenden der Sparkasse Dillingen-Nördlingen konnte das Projekt geschultert werden. Sollte es die Situation zulassen, wird der 100. Geburtstag des seltenen Schleppers am 12. September im Rahmen des Tags des Denkmals gebührend gefeiert, dessen Eröffnungsveranstaltung durch den Landkreis im Zehentstadel in Heroldingen stattfindet.

Bilanz des Museums Kulturland Ries

Dr. Ruth Kilian, Leiterin des Museums Kulturland Ries, berichtete von schwierigen Monaten für das Museum, das 2020 und 2021 lange geschlossen bleiben musste. Diese Zeiten wurden genutzt, um das Museum technisch aufzurüsten und neue Attraktionen wie den Bienengarten oder digitale Angebote zu schaffen. Auf Anregung des Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer war 2020 der Besuch des Museums kostenlos, es wurde nur um eine Spende gebeten. Die gespendete Gesamtsumme erhielt der Museumsverein. Damit konnte der Kassierer trotz allem von einer soliden Kassenlage berichten.

Ehrung langjähriger Mitglieder des Rieser Bauernmuseums- und Mühlenvereins (von links): Werner Deixler (Vorsitzender), Frieda Schmitzer (zehn Jahre), Dr. Ruth Kilian (stellvertretende Vorsitzende), Stefan Hönle (Verein für Heimatgeschichte Unterschneidheim, 25 J.), Hans-Martin Herrle (25 J.), Ernst Gerstmeyer (40 J.), Christian Meier (stellvertretender Vorsitzender, 25 J.). Foto: Margriet Deixler

Die Ehrung langjähriger Mitglieder war einer der Höhepunkte des Abends. Zum Abschluss gab es nostalgische Filmausschnitte von der Einweihung des Zehentstadels in Heroldingen 1978 zu sehen. (pm)