Massives Fischsterben in der Mauch sorgt für Entsetzen

Plus Ein Starkregen soll Silo-Gülle nördlich von Maihingen in den Fluss gespült haben. Die Fischer sind entsetzt über den Schaden. Der Bauernverband hat bereits gehandelt.

Hunderte Fische sind im Rieser Fluss Mauch verendet. Der Fischereiverein Maihingen vermutet sogar, dass es sich um rund 80 Prozent der Fischpopulation handeln könnte. Auslöser für das Fischsterben könnte Silo-Sickersaft gewesen sein, der nach einem Starkregen Anfang vergangener Woche in den Fluss gespült worden ist. Ein Gutachten des Wasserwirtschaftsamts soll Aufschluss bringen. Vom Bauernverband heißt es: „Was da in Maihingen passiert ist, ist katastrophal.“