Unfall beim Wenden in Maihingen

Als ein Mann rückwärts zum Wenden in einen Feldweg fährt, ereignet sich ein Unfall.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagabend in Maihingen ereignet. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrerfuhr von Maihingen in Richtung Dürrenzimmern. Er wollte dann wenden, wie die Polizei schildert, hielt an, und fuhr rückwärts nach rechts in einen Feldweg.

Dies habe ein nachfolgender 77-jähriger Pkw-Fahrer zu spät bemerkt und streifte den anderen Pkw leicht. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (pm)