02.05.2019

Maimarkt im Zeichen der Sicherheit

Das THW Donauwörth bietet Besuchern beim ersten Blaulicht-Markt in Oettingen Schnuppertauchen in einem Behälter mit 40000 Liter Wasser an.

Zum ersten Mal findet am verkaufsoffenen Sonntag der Blaulicht-Markt statt. Warum die vielen freiwilligen Lebensretter eine besondere Bühne bekommen

Von Verena Mörzl

Ein mit rund 40000 Liter Wasser gefüllter Tauchcontainer, Vorführungen der Oettinger Feuerwehr oder ein Kindergurtsimulator – beim ersten Oettinger Blaulichtmarkt am kommenden Sonntag dreht sich in der Innenstadt alles um das Thema Sicherheit, Lebensrettung und Ehrenamt. Julia Wilhelm, Vorsitzende der Oettinger Werbegemeinschaft, sieht den Markt als große Bühne für „Ehrenämter, die Leben retten“. Ihrer Ansicht nach ist es wichtig, ihnen eine Plattform zu geben, gerade in Zeiten, in denen Übergriffe auf Hilfskräfte immer öfter vorkommen.

Den gesamten Marktplatz wird die Oettinger Feuerwehr belegen mit zwei Einsatzfahrzeugen und einer Drehleiter sowie verschiedenen Vorführungen. Das Oettinger Rote Kreuz hat ebenfalls seine Einsatzfahrzeuge dabei. Die Aktion „Feuer und Flamme für Oettingen“ soll wiederbelebt werden und die Besucher können sich mit Perücken vor der Feuerwehr fotografieren. Die Werbegemeinschaft möchte eigenen Angaben zufolge Geschichten für das Online-Netzwerk Instagram zusammenstellen und belohnt die besten mit Heimatgutscheinen.

Das THW Nördlingen kommt mit einem Einsatzfahrzeug und einem Bus. Die DLRG bringt ein Boot und einen Erste-Hilfe-Pavillon mit Defibrillator mit zum Blaulicht-Markt. Das THW Donauwörth ist ebenfalls in Oettingen. Von 11 bis 16 Uhr zeigt das Hilfswerk auf dem Schrannenplatz Flansch- und Schraubarbeiten, die Holzbearbeitung mit einer pneumatischen Motorsäge oder bietet Schnuppertauchgänge in einem riesigen Wasserbecken an.

Am Schloßplatz werden Sicherheitssysteme für das Eigenheim vorgestellt. Die Nördlinger Verkehrswacht und die Polizei haben ein Einsatzfahrzeug und einen Kindergurtsimulator dabei. Ein Wagen der Jugendverkehrsschule zeigt wichtiges zum Thema verkehrssicheres Fahrrad.

Das Heimatmuseum hat ebenfalls geöffnet. Am Sonntag beginnt in der Hofgasse die neue Sonderausstellung Rüben, Kraut und Blütenpracht (ein ausführlicher Bericht folgt). In der Hofgasse wird es außerdem wieder einen Flohmarkt geben.

Die Werbegemeinschaft Oettingen teilt weiterhin mit, dass die Geschäfte in Oettingen an diesem verkaufsoffenen Sonntag Aktionen und Angebote für die Besucher bereit halten. (mit pm)

