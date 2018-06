vor 38 Min.

Manchen Stammkundenhaben sie noch nie gesehen

Bei Lettenbauer in Nördlingen gibt es Mode für Männer, trotzdem kaufen oft die Frauen ein. Vanessa Eßmann will den Laden ihrer Eltern künftig alleine führen.

Von René Lauer

Ein Fachgeschäft für Herrenmode betreten vor allem Männer – könnte man meinen. Wer sich an einem geschäftigen Verkaufstag im Nördlinger Modehaus Lettenbauer umsieht, entdeckt allerdings auch die ein oder andere Frau, den Arm mit Hemden und Stoffhosen beladen, eine Auswahl für den Mann zu Hause treffend.

Dass nur die Frau vorbeikommt und die Kleidung für den Mann mit nach Hause nimmt, das komme öfter vor, erzählt Inhaber Gerhard Eßmann. Die Größen der Kunden kennen die Verkäufer, der Mann müsse daheim nur noch entscheiden, was gefällt. Die übrigen Stücke bringen die Frauen dann wieder zurück.

Selbst wenn Frauen häufig bei Lettenbauer einkaufen, erweitert wird das Sortiment auf Produkte für das weibliche Geschlecht nicht – auch wenn Gerhard und Herta Eßmann das Geschäft bald an ihre Tochter übergeben wollen. Vanessa Eßmann ist im Juli 2016 in das Geschäft eingestiegen, das ihr Urgroßvater als Schneidermeister 1905 gegründet hat.

Verändert hat sich seit ihrem Einstieg bereits einiges. So ist das Unternehmen im Internet präsenter geworden. Und auf Facebook darf Gerhard Eßmann schon mal Model spielen und neue Kleidungsstücke präsentieren. Das gehört zur Taktik der künftigen Chefin. „Wir wollen in sozialen Netzwerken zeigen, wer wir sind“, sagt die 27-Jährige. Dazu gehöre, sich offen zu präsentieren und die Menschen neugierig zu machen.

Dass sie den Betrieb der Eltern einmal übernehmen wird, sei schnell klar gewesen, nachdem die große Schwester das nicht wollte. Eine Rolle habe dabei auch Vanessa Eßmanns Verbundenheit zur Heimat gespielt. „Mir lag schon immer viel an Nördlingen. Schon während des Studiums habe ich gemerkt, dass ich hier bleiben will. Tradition ist wichtig.“ Dass es in der Stadt gerade viele in ihrem Alter gebe, die ins Geschäft der Eltern einsteigen oder es übernehmen würden, sei dabei von Vorteil. „Da kennt man sich und tauscht sich auch aus.“ Nördlingen sei von der Geschäftsstruktur her „einzigartig“. Davon, dass es so viele Einzelhändler in der Stadt gebe, profitiere jeder Laden, weil die Frequenz an Kunden stets hoch sei.

Um sich auf die Aufgabe im Modegeschäft vorzubereiten und herauszufinden, ob ihr der Beruf liegt, habe sie schon während des Wirtschaftsstudiums mehrere Praktika absolviert. Noch sind ihre Eltern Herta und Gerhard Eßmann im Laden aktiv, doch in den nächsten zwei Jahren wollen sich die beiden langsam immer mehr zurückziehen. Für die Tochter eine große Herausforderung: „In einem Haus unserer Größenordnung ist man für alles verantwortlich. Meine Eltern waren immer zu zweit und konnten sich die Arbeit aufteilen. Ich mache das mal alleine und muss deshalb über alles Bescheid wissen“, sagt Vanessa Eßmann. Die Eltern sind stolz, dass ihre Tochter die „große Herausforderung“, wie Herta Eßmann es formuliert, annimmt. Gerade in der heutigen Zeit sei das etwas Besonderes. Ihre Tochter sei schon ständig auf Kursen und Fortbildungen unterwegs, um sich in den Bereich Textil einzuarbeiten und Erfahrungen zu sammeln. „Es ist gut, dass wir den Übergang langsam gestalten können“, sagt Herta Eßmann. Weil man sich auf die Mitarbeiter absolut verlassen könne, macht sich die Ladeninhaberin überhaupt keine Sorgen um die Zukunft von Lettenbauer. „Unsere Angestellten unterstützen uns sehr gut, sie sind sehr loyal.“

Einige Veränderungen wird es im Laden geben. „Die Tradition soll erhalten bleiben, aber wir wollen auch zeigen, dass ein bisschen frischer Wind reinkommt. Dazu wollen wir neue Marken ins Sortiment aufnehmen“, sagt Vanessa Eßmann. Außerdem werde das Geschäft leicht umgestaltet. „Es ist toll, dass sie so viele Ideen mitbringt“, sagt ihre Mutter. Aber manchmal sei es auch nicht ganz einfach, wenn etwas verändert wird. Da habe man schon etwas Wehmut.

Das Steckenpferd des Modegeschäftes soll weiterhin kompetente Beratung bleiben, versichert Vanessa Eßmann. Gerade heutzutage, wo man 24 Stunden am Tag die Gelegenheit zum Shoppen im Internet habe, sei das von Bedeutung. „Ich glaube, dass auch junge Kunden sich beim Einkaufen wohlfühlen wollen“, sagt die 27-Jährige. Ihr Ziel sei es, das auch in Zukunft sicherzustellen.

