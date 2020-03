Mann brennt in Öltank: Horrorunfall in Nördlingen vor Gericht

Plus Wie konnte es geschehen, dass ein Mann innen einen Tank mit einem Spray reinigte, während außen geflext wurde?

Es war ein Horrorunfall: Vor rund zwei Jahren wird ein Mitarbeiter einer Nördlinger Firma in einen Öltank beordert, um diesen innen mit einem Bremsenreiniger-Spray zu reinigen. Danach fahren Arbeiter mit eigentlich abgeschlossenen Schweiß- und Schleifarbeiten am Tank fort, ohne zu ahnen, dass ihr Kollege innen mit einem brennbaren Spray hantiert. Durch die Funken kommt es im Tank zu einer Verpuffung.

Gesicht, Ohren, Hals und Hände des 23-jährigen Mannes brennen; später sind zwei Hauttransplantationen nötig. Vor Gericht wird die fatale Kette von Abläufen rekonstruiert, die zu der Situation führte, die niemals hätte eintreten dürfen.

Vor Gericht muss sich neben dem Betriebsleiter ein Mitarbeiter verantworten

Der Betriebsleiter, der den Auftrag zur Kesselreinigung erteilte, und ein verantwortlicher Mitarbeiter, der den Auftrag weitergab, sitzen als Angeklagte in der Verhandlung unter dem Vorsitz von Richterin Katrin Wegele. Zunächst liest Dr. Florian Engel, der Anwalt des Betriebsleiters, in dessen Namen eine Erklärung vor. Demnach hatte der Leiter die beiden Arbeiter, die metallene Schweißperlen per Hand vom Tank entfernten, ausdrücklich gefragt, ob sie mit den Schweiß- und Schleifarbeiten fertig seien, was diese bejahten. Zudem hatte der Betriebsleiter ein Flexgerät mit zusammengewickeltem Kabel am Boden liegen sehen. „Es gab keinen Anlass, von einer Wiederaufnahme der Flexarbeiten auszugehen“, betonte der Anwalt.

Das hatten die Arbeiter später eigenständig beschlossen. Sie hatten nicht mitbekommen, dass ihr Kollege in der Zwischenzeit in den Tank geklettert war. Die Gretchenfrage, wie es zu dem Entschluss kam, die Arbeit mit Funkenflug erzeugenden Geräten wieder aufzunehmen, blieb allerdings ungeklärt – die Leiharbeiter aus dem Ausland sind nicht mehr aufzufinden, obwohl die Polizei nach deren Vernehmung vor zwei Jahren die Adressen registriert hatte, wie ein Dillinger Kriminalbeamter als Zeuge bestätigte.

Arbeiter sagten, sie seien mit dem Schweißen schon fertig

Dass die schweißenden und der reinigende Kollege nichts voneinander wussten, liegt wohl auch mit daran, dass beide Arbeiten getrennt in zwei direkt aufeinander folgenden Schichten stattfanden. Der Mitarbeiter, der vom Betriebsleiter den Auftrag bekam, für die Innenreinigung zu sorgen und vor Gericht von Rechtsanwalt Alexander Knief verteidigt wurde, erklärte, er habe die beiden Arbeiter gefragt, ob sie fertig seien, was sie auch ihm gegenüber bejaht hätten.

Er ging davon aus, dass sie ihre Schicht beendeten und nach Hause fuhren, beauftragte einen weiteren Mitarbeiter mit der Reinigung, gab diesem das Spray und wandte sich selbst einer Arbeit in einem anderen Bereich der Firma zu. Die beiden Angeklagten legten der Richterin zahlreiche Vorschriften in verschiedenen Sprachen vor, in denen jeder Mitarbeiter bei Firmeneintritt unterwiesen werde, im Zweifelsfall mit Dolmetscher. Man frische die Unterweisungen in der Praxis regelmäßig auf, so galten auch die beiden Mitarbeiter, die mit den Schweiß- und Flexarbeiten betraut waren, als vollständig mit den Vorschriften vertraut, erfahren und zuverlässig.

Staatsanwalt Daniel Kulawig sah es als erwiesen an, dass den beiden Angeklagten nur eine geringfügige Schuld zuzuweisen sei und signalisierte seine Bereitschaft zur Einstellung des Verfahrens. Richterin Wegele stellte das Verfahren wegen geringer Schuld ein. Als Auflagen muss der Betriebsleiter 800 Euro an den Bunten Kreis zahlen; der ursprüngliche Strafbefehl, gegen den er Einspruch erhob, hatte auf 6000 Euro Geldstrafe gelautet. Der Mitarbeiter, der den Auftrag zur Reinigung weitergab, muss 400 Euro an den Deutschen Kinderschutzbund Donau-Ries bezahlen; sein ursprünglicher Strafbefehl hatte auf 2400 Euro Geldstrafe gelautet.

