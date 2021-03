09:52 Uhr

Mann fährt mit Bier in der Hand an Nördlinger Polizeistreife vorbei

Ein 55-jähriger Mann ist in Nördlingen mit einem Bier in der Hand an einer Polizeistreife vorbeigefahren.

Ein Mann fährt mit einem Bier in der Hand an einer Polizeistreife in Nördlingen vorbei. Die Polizisten halten den Autofahrer an und machen einen Alkoholtest.

Ein 55-jähriger Mann ist am Donnerstagabend biertrinkend an einer Polizeistreife in Nördlingen vorbeigefahren. Laut Polizei wurde bei einer anschließenden Verkehrskontrolle ein Alkoholtest durchgeführt.

Der Mann ist mit 0,66 Promille in Nördlingen Auto gefahren

Das Ergebnis sei ein Wert von 0,66 Promille gewesen. Daraufhin wurde die Weiterfahrt des Autofahrers unterbunden. Ihm drohen nun ein Fahrverbot und Bußgeld. (pm)

