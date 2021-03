13:00 Uhr

Mann fährt über rote Ampel in Nördlingen und verursacht einen Unfall

Über eine rote Ampel in Nördlingen ist ein 22-jähriger Mann gefahren und anschließend mit einem anderen Verkehrsteilnehmer zusammengestoßen.

Ein Autofahrer fährt in Nördlingen über eine rote Ampel. Er stößt mit einem anderen Verkehrsteilnehmer zusammen. Der verursachte Sachschaden ist vierstellig, verletzt wurde niemand.

Ein 22-jähriger Mann hat in Nördlingen einen Unfall verursacht, weil er über eine rote Ampel gefahren ist. Wie die Polizei mitteilt, sei der Autofahrer am Sonntagnachmittag auf dem Inneren Ring in Richtung Pflaumloch gefahren. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann vermutlich etwas zu schnell gefahren ist, da er nicht rechtzeitig bremsen konnte, als die Ampel zur Würzburger Straße auf Rot schaltete.

Bei dem Unfall in Nördlingen entsteht ein 6000 Euro hoher Sachschaden

Der 22-Jährige fuhr bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich und stieß mit einem 64-jährigen Autofahrer zusammen, der von der Würzburger Straße nach rechts abbog. Ein Sachschaden von 6000 Euro war die Folge. Die zwei Männer blieben unverletzt. (pm)

