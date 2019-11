18:07 Uhr

Mann fährt unter Kokaineinfluss Auto

Die Polizei hat in Nördlingen zwei Männer angehalten, die unter dem Einfluss berauschender Mittel Auto gefahren sind.

Die Polizei hat am Dienstagabend zwei Männer in Nördlingen angehalten, die unter dem Einfluss berauschender Mittel Auto gefahren sind. Ein 23-Jähriger räumte in der Ulmer Straße nach Polizeiangaben ein, Kokain konsumiert zu haben.

Bei einer Kontrolle in der Böhmerwaldstraße sei ein 41-Jähriger angehalten worden, der angab, zwei bis drei Bier getrunken zu haben. Laut Polizei hatte er einen Wert von mehr als ein Promille. Bei beiden Fahrern sei eine Blutentnahme durchgeführt worden. (pm)