vor 27 Min.

Mann missachtet Vorfahrt: Hoher Sachschaden bei Unfall

Die Polizei hat einen Unfall in Bopfingen aufgenommen.

Zu einem Unfall kam es am Samstagabend in Bopfingen. Ein 24-Jähriger soll die Vorfahrt eines 18 Jahre alten Fahrers missachtet haben. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Zu einem Unfall ist es am Samstagabend in Bopfingen gekommen. Um kurz vor 21 Uhr fuhr ein 24-Jähriger von der Wiesenmühlenstraße über die Kreuzung in die Neue Nördlinger Straße.

Allerdings übersah er laut dem Polizeibericht die Vorfahrt eines von rechts kommenden 18-jährigen Autofahrers. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 18 000 Euro. (pm)

