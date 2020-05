11:44 Uhr

Mann nach Unfall mit Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen

Der Mann ist gerade dabei, ein Silo abzudecken. Wie es zu dem Unfall kommt.

In einem Nördlinger Ortsteil verletzte sich am Dienstagnachmittag ein Mann mittelschwer am Bein. Der 58-Jährige war gerade dabei, sein Silo abzudecken, als er dort auf dem Abdeckflies ohne Fremdeinwirkung ausrutschte. Hierbei stürzte er laut Polizeibericht so unglücklich, dass er mit dem Verdacht auf eine Knöchelfraktur mit dem Rettungshubschrauber nach Augsburg ins Zentralklinikum geflogen werden musste. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen