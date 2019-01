vor 33 Min.

Mann randaliert in Mehrfamilienhaus in Nördlingen

Zwei Männer gerieten in einer Wohnung aneinander. Einer wurde daraufhin des Hauses verwiesen, gehen wollte allerdings nicht.

Zwei Männer sind in der Silvesternacht in einem Mehrfamilienhaus in der Baldinger Straße in Nördlingen aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilt, wurde einer der Männer nachdem Streit der Wohnung verwiesen. Daraufhin geriet er in Rage und wollte wieder zurück in das Apartment. Hierbei irrte er sich allerdings im Stockwerk. Der Mann beschädigte zunächst eine Wohnungstüre in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses. Als er bemerkte, dass er falsch war, ging er in den zweiten Stock und zertrümmerte dort eine weitere Türe sowie den Glaseinsatz einer Zwischentüre. Außer dem Vornamen ist der Polizei vom Täter noch nichts weiter bekannt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. (pm)

