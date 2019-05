vor 35 Min.

Mann schlägt Opfer nieder: Nur eine Zeugin sagte noch aus

In Nördlingen steht ein Mann vor dem Amtsgericht, weil er einen anderen niedergeschlagen hatte. Das Opfer konnte beim Prozess nicht aussagen.

Von Ronald Hummel

Die Tat selbst ging schnell vonstatten – es handelte sich um einen Faustschlag ins Gesicht. Den versetzte vor einem Jahr ein damals 50-Jähriger bei einer Geburtstags-Grillfeier einem anderen Mann vor dem Nördlinger Obdachlosenheim. Der wiederum stürzte zu Boden und erlitt an Auge und Schläfe Prellungen und Schwellungen. Der Grund für die Auseinandersetzung: Das Opfer hatte einige Tage zuvor bei einem der Heimbewohner in dessen Zimmer Drogenkräuter gekauft, war unmittelbar danach von der Polizei festgenommen worden und hatte die Beamten zu dem Verkäufer ins Heim geschickt. Das erboste den bei der Feier stark angetrunkenen 50-Jährigen, und so schlug er den Mann nieder, als der nicht weg ging, weil er mit ihm nichts zu tun haben wollte.

In der Verhandlung am Nördlinger Amtsgericht unter Vorsitz von Richter Gerhard Schamann erwies es sich dann als denkbar schwierig, zu Zeugenaussagen zu gelangen: Zwei Zeugen waren mittlerweile gestorben, das Opfer, ein geistig behinderter und alkoholsüchtiger Mann, war wenige Tage vor der Verhandlung für ein Jahr ins Bezirkskrankenhaus zwangseingewiesen worden. Es wäre unmöglich gewesen, ihn so kurz nach der Einweisung in einen Gerichtssaal zu bringen und einer Verhandlung auszusetzen; ein Anwalt vertrat ihn als Nebenkläger.

Zudem hatte er nach der Tat zunehmend verwirrte Aussagen gemacht, die nicht im Einklang mit anderen Zeugenaussagen standen – zuletzt hatte er gar den Tatort verwechselt. Ein weiterer Zeuge lebt derzeit in Hamburg mit seinem Hund auf der Straße, wie der Angeklagte wusste. Die letzte Zeugin kam einige Minuten zu spät, doch da hatte sich ihre Aussage schon erübrigt. Der Angeklagte legte ein Geständnis ab, das sowohl zum Arztbericht über die Verletzungen, als auch zu den seinerzeit im Polizeibericht festgehaltenen Zeugenaussagen passte.

Der Mann ist mehrfach einschlägig vorbestraft

So ergab sich ein selten klares und übereinstimmendes Bild der Tat; das Geständnis wog entsprechend schwer zugunsten des Angeklagten. Leider gab es auch ein Gegengewicht: Nicht weniger als 18 Eintragungen im Bundeszentralregister, etliche davon einschlägig, also auf Körperverletzung bezogen. Insgesamt waren gut zehn Jahre Gefängnis zusammen gekommen; drei Tage vor der Verhandlung war die letzte Haftstrafe nach sieben Monaten abgebüßt. Für den Angeklagten sprach noch, dass er aus dieser Haft heraus eine Alkohol-Entzugs-Therapie organisiert hatte, die er in wenigen Tagen antreten wollte. So kurz vor der ersten Therapie sei es schwer, diese als günstige Sozialprognose einzustufen, sagte Richter Schamann und verurteilte den Angeklagten wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von sieben Monaten ohne Bewährung. „Aber noch ist nicht aller Tage Abend“, sprach er dem Angeklagten zu. Denn Strafverteidiger Axel Wernitz signalisierte deutlich, dass er in Berufung gehen wolle und bis zur Berufungs-Hauptverhandlung werde es noch einige Monate dauern, so Schamann. Wenn der heute 51-Jährige bis dahin einen erfolgreichen Therapieverlauf vorweisen könne, liege eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung durchaus in greifbarer Nähe.

