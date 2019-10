vor 30 Min.

Mann schlägt Radfahrer mit Holzstück ins Gesicht

Ein Unbekannter hat einen 57-Jährigen mit einem Holzstück an der Nase verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 57-jähriger Radfahrer ist am Dienstag um 19.30 Uhr in Nördlingen über die Höhnbrücke Richtung Schrebergärten und anschließend weiter Richtung „Am Hohen Weg“ gefahren. Am Ende der Brücke saß der Polizei zufolge eine Person auf einer Parkbank und sprang plötzlich auf.

Der Radfahrer konnte einen Zusammenstoß noch durch eine Vollbremsung verhindern. Als der 57-Jährige den Mann ansprach, schlug ihm dieser mit einem Holzstück ins Gesicht und verletzte ihn an der Nase. Anschließend konnte der Radfahrer den Mann Richtung „Am Hohen Weg“ in die Flucht schlagen.

Der Täter ist circa 170 cm groß, circa 30 Jahre alt, schlank, dunkelhäutig mit schwarzem kurzem Haar. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Telefon 09081/29560 bei der Polizeidienststelle Nördlingen zu melden. (pm)

Themen folgen