vor 52 Min.

Mann schlägt Verkäuferin und beleidigt Polizisten

Ein 17-Jähriger hat eine Verkäuferin in einem Nördlinger Supermarkt geschlagen. Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden.

Einem 17-Jährigen ist am Samstagabend in einem Supermarkt in der Nördlinger Innenstadt eine Flasche Bier aus der Hand gefallen. Die Flasche zersprang. Eine Verkäuferin forderte den Mann nach Angaben der Polizei auf, den Laden zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der 17-Jährige nicht nach.

Er schlug mit der Faust und den Beinen nach der Verkäuferin und traf sie mehrmals. Die Geschädigte erlitt Hämatome und Prellungen am ganzen Körper und musste im Krankenhaus Nördlingen behandelt werden.

Der Tatverdächtige wurde von der Polizei im Bereich der Innenstadt festgenommen. Er gab den Vorfall zu und wurde dann an seine Erziehungsberechtigte übergeben. Im Verlauf der weiteren Aufnahme beleidigte der Beschuldigte die beiden eingesetzten Beamten massiv. Diese stellen Strafantrag gegen den Jugendlichen. (pm)

