Mann schlägt mit der Faust zu

Seinem Opfer brach der Täter vermutlich die Nase. Die Polizei sucht jetzt nach dem Unbekannten.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in der Nacht zum Sonntag in Nördlingen einen 27-Jährigen geschlagen hat. Wie die Beamten berichten, verließ das Opfer gegen 4.20 Uhr eine Disco in der Bürgermeister-Reiger-Straße. Es war mit drei Personen in Streit geraten. Einer der Männer schlug den 27-Jährigen derart heftig mit der Faust, dass er eine Platzwunde an der rechten Augenbraue erlitt. Vermutlich ist auch seine Nase gebrochen, so die Polizei. Der Täter konnte unbekannt flüchten und wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 1,85 Meter groß, normale Statur, kurze mittelblonde Haare, er sprach mit russischem Akzent. Personen, die den Vorfall beobachtet haben beziehungsweise die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 in Verbindung zu setzten. (pm)