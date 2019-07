09:51 Uhr

Mann stiehlt zwei Eier

Unbekannter dringt in ehemaligen Kindergarten von Mönchsdeggingen ein

Gestern Nachmittag fiel in einem Lebensmittelladen in Nördlingen ein Mann auf, der sich auffällig verhielt. Letztlich konnte er dabei beobachtet werden, wie er zwei (!) Eier in seine Jackentasche steckte. Als er von einem Angestellten darauf angesprochen wurde flüchtete der 35-jährige aus dem Verbrauchermarkt. Er konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. (pm)

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Ein bislang unbekannter Täter schlug am ehemaligen Kindergarten in Mönchsdeggingen eine Scheibe ein und hielt sich widerrechtlich in dem ungenutzten Gebäude auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. (pm)