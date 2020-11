vor 48 Min.

Mann stürzt in Nördlingen durch Lüftungsschacht und verletzt sich schwer

In Nördlingen hat sich am Mittwochmittag ein schwerer Sturz ereignet.

Ein 49-Jähriger wird bei einem Sturz in 3,5 Meter Tiefe schwer verletzt. Die genauen Gründe für den Unfall müssen laut Polizei noch ermittelt werden.

Bei einem Sturz durch einen Lüftungsschacht ist ein 49-Jähriger am Mittwochmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, arbeitete der Mann an einer Lüftungsanlage in einer Fabrikationshalle an der Nördlinger Industriestraße. Bei diesen Arbeiten fiel der Mann durch einen etwa 60 auf 60 Zentimeter großen Lüftungsschacht und stürzte dabei rund 3,5 Meter in die Tiefe. Er prallte auf den Betonboden auf und erlitt schwere innere Verletzungen, die im Krankenhaus ärztlich versorgt wurden. Die genauen Gründe für den Sturz müssen laut Polizei noch ermittelt werden, allerdings könne eine Fremdeinwirkung bislang ausgeschlossen werden, so die Ermittler. RN

