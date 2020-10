vor 35 Min.

Mann touchiert Auto in Nördlingen, sieht sich Schaden an und fährt weiter

Die Polizei sucht Zeugen zu einem angefahrenen Auto in Nördlingen.

In Nördlingen hat ein Mann ein geparktes Auto angefahren. Der Fahrer hat das bemerkt – und ist dennoch weitergefahren.

Zwei Unfallfluchten haben sich am Montag in der Riomer Straße in Nördlingen ereignet, die Vorfälle wurden laut Polizei unabhängig voneinander angezeigt. Gegen 8.30 Uhr beobachtete ein Passant nach Polizeiangaben wie ein Pkw-Fahrer einen geparkten BMW touchierte. Der Fahrer sei ausgestiegen, habe sich den Schaden angeschaut und sei dann einfach weitergefahren.

Gegen 20.20 Uhr wurde ein ähnlicher Vorfall beobachtet. Hier wurde laut dem Polizeibericht ein geparkter blauer Volvo an der Fahrzeugfront beschädigt. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Statt ihren Verpflichtungen nachzukommen und den Unfall zu melden, entfernten sich beide Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Nun werde gegen die beiden Fahrer strafrechtlich ermittelt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sollen sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 melden. (pm)

