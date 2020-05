vor 4 Min.

Mann überfährt Arbeitskollegen in Wechingen

Dies berichtet die Polizei. Wie es zu dem tragischen Unfall gekommen ist.

In Wechingen hat sich am Montagnachmittag ein tragischer Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 32-Jähriger auf einer Baustellenwiese rückwärts mit seinem Auto und übersah dabei seinen 43-jährigen Arbeitskollegen. Der Mann soll vom Auto erfasst und ein kurzes Stück mitgeschleift worden sein, heißt es in dem Bericht weiter. Der 43-Jährige wurde mit einer Schulterfraktur, einer Beinverletzung und Platzwunden ins Krankenhaus gebracht. RN

