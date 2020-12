vor 48 Min.

Mann und Frau stehlen ohne Maske in Nördlinger Supermarkt

Ein Diebespärchen wurde in Nördlingen erwischt.

Eine Kassiererin beobachtet, wie eine Frau Waren in ihrer Unterhose verstecken will. Hinzu kommt: Das Diebes-Pärchen nimmt es offenbar mit der Maskenpflicht nicht so genau.

Am Mittwochnachmittag hat eine Kassiererin eines Verbrauchermarktes in der Nördlinger Maria-Penn-Straße einen Mann und eine Frau dabei beobachtet, wie diese Süßwaren gestohlen haben. Wie die Polizei berichtet, versteckte die Frau das Diebesgut in ihrer Unterhose. Anschließend verließ das Diebespärchen den Markt, wurde dabei jedoch aufgehalten und es wurde die Polizei verständigt. Die beiden trugen während ihrer Diebestour außerdem keinen Mund-Nasen-Schutz. Nun erhalten beide Strafanzeigen und Hausverbote für dieses Geschäft. RN

