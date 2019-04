27.04.2019

Mann vergisst Geld an Nördlinger Bankautomat

Unbekannter entwendet vergessenes Geld

Am 25.04.19, um 19.00 Uhr hob ein 28-jähriger Mann in Nördlingen an einem Bankautomaten 100 Euro Bargeld ab und legte diese auf das Tastenfeld des Bankautomaten. Dort vergaß er diese und verließ die Bank. Als er sich kurz darauf wieder an das Geld erinnerte und 25 Minuten später wieder bei der Bank war, war das Geld zwischenzeitlich von einem unbekannten Täter entwendet worden. (pm)

