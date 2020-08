vor 47 Min.

Mann vergisst Geldbörse mit 2000 Euro auf Autodach

Ein Mann vergisst seine Geldbörse auf dem Autodach in der Nähe von Harburg.

Ein 65-Jähriger legt den Geldbeutel auf sein Autodach und fährt los. Als er seinen Fehler bemerkt, ist es bereits zu spät.

Ein 65-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen mit seinem Auto von Ebermergen in Richtung Wörnitzstein gefahren. Wie die Polizei mitteilt, hatte er zuvor seine Geldbörse mit den kompletten Betriebseinnahmen, insgesamt etwa 2100 Euro, auf das Autodach gelegt und dort vergessen. Kurz nach dem Ortsende Ebermergen bemerkte er ein Geräusch beim Fahren und dachte, dass er über einen Gegenstand gefahren sei. Nachdem ihm die Geldbörse wieder eingefallen war, kehrte er in Wörnitzstein um, konnte sie jedoch nicht mehr finden.

Wer die Börse gefunden hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/706670 zu melden. (pm)





