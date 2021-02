vor 2 Min.

Mann versucht, auf anderen einzustechen

Der 25-Jährige hatte drei Messer bei sich und war laut Polizei stark alkoholisiert

Im Ries ist es am Wochenende zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Beide fanden unter Alkoholeinfluss statt.

In einem Hofraum in Nördlingen hat am Samstag nach Polizeiangaben ein Mann versucht, auf eine andere Person einzustechen. Nach ersten Erkenntnissen spielte sich die Tat wie folgt ab. Um 19.15 Uhr entlud ein 46-Jähriger in einem Hofraum in Nördlingen ein Paket. Plötzlich erschien laut Polizeibericht ein 25-jähriger Mann mit einem rund elf Zentimeter langen Küchenmesser und versuchte damit mehrfach, auf den Älteren einzustechen.

Der Geschädigte konnte jedoch zurückweichen, sodass lediglich seine Jacke durch das Messer beschädigt wurde. Der Angreifer habe ihm anschließend noch mit dem Messer gedroht, dieses dann aber anschließend weggeworfen. Der Mann habe sich einige Meter entfernt, sei aber noch in der Nähe geblieben, sodass Augenkontakt bestand, teilt die Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage mit. Der Geschädigte habe die Polizei rufen können und der 25-Jährige sei unverzüglich festgenommen worden.

Bei seiner Durchsuchung wurden noch zwei weitere Messer gefunden und sichergestellt. Alle drei Messer waren laut Polizei Küchenmesser oder ähnlich. Der Mann sei stark alkoholisiert gewesen, wurde zur Ausnüchterung sowie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und in den Haftraum der Polizeiinspektion Nördlingen gebracht. Zum Hintergrund ist noch nicht viel bekannt. Der Täter sagte der Polizei, dass er vor der Tat von zwei Pkw-Fahrern provoziert worden sei, teilte ein Beamter auf Nachfrage mit. Einem der beiden sei der 25-Jährige gefolgt. Von dem Mann im Hofraum habe er gedacht, dass es einer der beiden Provokateure gewesen sei.

Am Sonntagmorgen ist der Mann nach Polizeiangaben wieder entlassen worden. Ein Haftbefehl sei nicht erlassen worden, da laut Staatsanwaltschaft keine Tötungsabsicht vorgelegen sei, erklärte die Polizei unserer Redaktion.

Ebenfalls in einem Hofraum gab es eine Auseinandersetzung im Oettinger Ortsteil Nittingen. Dort befand sich ein 18-Jähriger am Samstagabend beim Rauchen. Plötzlich sei ein 59-jähriger alkoholisierter Nachbar auf ihn zugekommen und habe ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen, heißt es im Polizeibericht. Der Geschädigte stürzte zu Boden und wurde verletzt. Die Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden, so die Polizei abschließend. (pm/jltr)

