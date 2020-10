vor 17 Min.

Mann versucht, rollendes Auto zu stoppen und bricht sich dabei das Sprunggelenk

In Möttingen ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen.

Ein Mann aus Möttingen versucht am Sonntag, sein rollendes Auto zu stoppen und verletzt sich dabei. Was eine unverschlossene Haustür damit zu tun hat.

Beim Versuch, sein rollendes Auto zu stoppen, ist dieses einem Mann aus Appetshofen am Sonntagmorgen über den Fuß gefahren. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann zuvor zuhause los, stellte aber fest, dass er die Haustüre nicht abgesperrt hatte. Er stieg aus dem Fahrzeug, vergaß dabei jedoch die Handbremse wieder anzuziehen. Sein Auto rollte daraufhin los. Beim Versuch, das Fahrzeug zu stoppen, rollte es über den Fuß des 59-Jährigen, sodass sich dieser das Sprunggelenk brach. Indes rollte das Auto ungehindert weiter, stieß gegen ein geparktes Fahrzeug und kam schließlich an einer Mauer zum Stillstand. Der 59-Jährige musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. RN

