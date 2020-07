vor 16 Min.

Mann verursacht Auffahrunfall in Nördlingen

In Nördlingen ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen.

Zwei Autofahrer sind am Donnerstag auf der Nürnberger Straße unterwegs. Dann kommt es zum Unfall.

In Nördlingen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhren ein 19-Jähriger und ein 24-Jähriger jeweils mit ihren Autos auf der Nürnberger Straße in Richtung Stadtmitte. Der Verkehr soll dann wegen eines Linksabbiegers ins Stocken geraten sein, sodass der 24-Jährige abbremsen musste. Der 19-Jährige hinter ihm soll dies zu später erkennt haben und auf seinen Vordermann aufgefahren sein. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 2650 Euro. RN

